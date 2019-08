Lokaldebat: Brug dog en lokal kørelærer i stedet for dyre konsulenter

Lokaldebat: Man kunne i avisen forleden læse, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil bruge 250.000 kroner (vist lavt sat) til konsulenter, der skal lære medarbejderne at undgå buler i kommunens biler, når disse benyttes, samt flere konsulentydelser på kopi/print-området. Lidt gale dispositioner, skulle man mene.

Må jeg ydmygt foreslå følgende: Brug en lokal kørelærer til at komme et par aftener om ugen for at undervise/fortælle om det at undgå buler. Og omkring kopi/print-området er jeg vidende om en person, der nu er pensioneret, men har arbejdet i kopi/print-branchen i over 40 år, og som har taget hele den lærerige vej fra juniorkonsulent til salgsdirektør, og lur mig om han ikke kunne fortælle et eller andet om besparelser på kopi/print-området. Og han ville sikkert kunne gøre det lige så godt, men til under det halve, hvad en såkaldt "ekspertkonsulent" skal have.

Og til allersidst: Kom så i gang med repatriering af migranter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hjælp dem dog i hjemlandet, og de får både betalt hjemrejse, penge til etablering i hjemlandet, økonomisk hjælp til børnene og økonomisk hjælp, hvis man er medicinkrævende. Altså alt i alt er man hjulpet meget godt på vej til en frisk start i sit hjemland.

PS. Jeg mener at have læst, at kommunens nettoomkostninger på migrantområdet (de udgifter borgerne betaler) er cirka 20-22 millioner, og dette er efter statsrefusion naturligvis. Disse millioner kunne gøre godt hos vore ældre og unge medborgere.