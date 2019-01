Lokaldebat: Brosten gør færdsel svær for rollatorbrugere

Jeg er desværre nået en alder må jeg jævnligt må bruge min selverhvervede rollator på grund af delvis svimmelhed og balance.

Min hustru og jeg bor i Vikingegaarden, Faaborg, der dog delvis gangbar. Men det er især den lille sti herfra og til Holkegade samt porten gennem Den Voigste Gård der giver problemer for mange rollatorbrugere.

Der er utroligt ujævnt med de nedlagte brosten, og der er næsten ufremkommeligt for rollatorbrugere og gangbesværede.

Jeg har nu bedt komunen om at få dette problem løst her og nu og og ikke i besværlige udvalgsmøder m. m. Dette hører under småtingsafdelingen som bør løses uden problemer.

SVAR: Formanden for kommunens handicapråd, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Kristian Nielsen, svarer:

Frede Pedersen omtaler i et læserbrev problemer med tilgængeligheden i Faaborg.

Frede Pedersen har gjort det rigtige i situationen, nemlig at melde problemet til vejafdelingen, det gøres nemt via kommunens hjemmeside.

De mange brostensbelægninger i Faaborg er en udfordring for dårligt gående og kørestolsbrugere; men de er jo en del af den bevaringsværdige bymidte. Derfor er det godt med input til, hvor der er behov for forbedringer.