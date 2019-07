Lokaldebat: Borgerne betaler regningen for dyre chefskifter

Fint at Hans Stavnsager går i forsvar for sin direktion og kommunaldirektør. Helt efter bogen og man må jo lade Hans Stavnsager, at kommunaldirektøren er nærmeste medarbejder. Men Hans Stavnsager har åbenbart skiftet sindelag, siden han var i opposition og borgmesterkandidat, hvor også han ytrede utilfredshed med driften af Faaborg-Midtfyn Kommune. Men magt og høj indtjening kan jo ændre mangt og meget.

Og lige netop blandt andet den høje indtjening på direktionsgangen, vel tilrettelagt af Kommunernes Landsforening, Kommunaldirektørforeningen og DJØF, tillige ublu brug af inkompetente konsulenter, gør at afstanden mellem borgerne og rådhuset bliver større og større.

Man kan som borger med rette forvente at personer med et lønniveau på 1,3 til 1,6 millioner om året og diverse fordyrende fastholdelsesbonus og aftrædelsesaftaler må stå på mål for ikke bare implementeringen af kommunalbestyrelsens beslutninger, men så sandelig også besidde de kompetencer og rette medarbejdere, et sådant job kræver, og ikke gemme sig bag hundedyre konsulenter, men selv sørger for, at arbejdsglæden og kompetencerne gennemsyrer hele organisationen.

For det er vel stadig borgerne, der betaler alle regningerne, så far med lempe og bliv dog glad for, at stort set alle borgerne er interesseret i en veldreven kommune.

Uden sammenligning i øvrigt vil det, vi har oplevet i FMK-organisationen, i en privat virksomhed sikkert have kostet både direktion og måske bestyrelsesformanden jobbet, for virksomhederne har ikke en borgerpengekasse, men skal hele tiden stå til ansvar over for aktionærerne/borgerne.