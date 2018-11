Lokaldebat: Banankrydset er et latterligt udtryk

Når man læser i avisen om det farlige kryds på landevejen i Millinge (faktisk Østerby, som denne del af byen oprindelig hedder), må man - ud over at ønske en god, trafiksikker løsning - ryste på hovedet over det latterlige udtryk "banankrydset".

Som min nabo, der er en generation ældre end mig og ligesom jeg opvokset i sognet, sagde, hedder området "Ridebanen", for her lå Steensgaards ridebane i fordums dage. Derfor hedder huset på Østerbyvej 2 "Ridebanehus", og en nærliggende parallelvej hedder Ryttervej. Den er navngivet, nogle år før der kom rideskole på Lindegaard, så det har ikke noget med den at gøre.

Ligeledes hedder huset i svinget "Det runde Hus" og ikke det vederstyggelige "Bananhuset", som jeg også har hørt de senere år. Den banansnak lyder som et fem-års barn, der taler, og det klæder hverken byens beboere eller journalister at tale babysprog.

Lad nu desværre afdøde Kiom Larsen og heldigvis endnu levende Harry Belafonte om at synge om bananer, så tingene bliver kaldt ved deres rette navn her: "Ridebanen" og "Det runde Hus".