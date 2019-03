Lokaldebat: Bak op om bestyrelsen

Når vi læser dagens aviser, ser vi tit at forskellige foreninger har store problemer med at få frivillige til at påtage sig et bestyrelsesjob. Derfor var det en stor oplevelse på Ringe Boldklubs generalforsamling i tirsdags, at ikke færre end syv nye medlemmer ville påtage sig jobbet.Ca. 40 medlemmer overværede generalforsamlingen. Jeg vil opfordre medlemmer, forældre til ungdomsspillerne m.fl. til at melde sig til en eller flere opgaver i det kommende år. Det vil være en god opbakning til den nye bestyrelse.