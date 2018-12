Lokal tegnefilminstruktør til julepremiere i Helios

Faaborg: Helios-Teatret får 1. juledag besøg af tegnefilminstruktør Thorbjørn Christoffersen, som har instrueret "Ternet Ninja" sammen med Anders Matthesen.

Thorbjørn Christoffersen er fra Vester Aaby og har lovet biografen at drysse lidt stjernestøv ud over Danmarkspremieren på "Ternet Ninja".

Man kan møde ham i foyeren fra klokken cirka 13.15, hvor han vil fortælle om at lave tegnefilm og skrive autografer. Inden filmen sættes i gang, vil han desuden fortælle lidt om, hvordan den er blevet til. Den bygger på Anders Matthesens prisbelønnede bestseller-bog med samme titel, og det er anden gang, Thorbjørn Christoffersen og Anders Matthesen arbejder sammen om en animationsfilm. Den første var "Terkel i knibe".

Længe inden biografpremieren har interessen for Anders Matthesens "Ternet Ninja" været kolossal: På blot en uge blev første sneak-peek fra filmen et viralt hit med over 650.000 views på hans facebook-side. Anders Matthesen har både skrevet manuskriptet og sangene, lagt stemmer til figurerne og altså også instrueret i tæt samarbejde med Thorbjørn Christoffersen.

Thorbjørn Christoffersen skal i øvrigt se filmen i Helios-Teatret sammen med sin mormor, der er over 90 år, og han glæder sig. Han har nemlig mange gode biografminder fra drenge- og ungdomsårene i Helios-Teatret.