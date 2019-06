Lokal forfatter skriver sig ind hos Mofibo

- Jeg kommer til at skrive resten af mit liv. Jeg var måske lidt sen til at opdage det, men det er en del af mig, siger Mette Klint.

For Mette Klint er forfattergerningen et håndværk og en måde at udtrykke sig på. 7. juni udkommer hendes 10. bog, og til efteråret afslutter hun et værk til Mofibo.

Faaborg: Der er ikke noget at sige til, at inspirationen kommer snigende, når man kigger ud ad stuevinduet hos Mette Klint på Strandvejen i Vester Aaby. Markerne i forskellige nuancer af grøn strækker sig ned mod skoven i horisonten, og syrenerne blomstrer i stærke farver mod den blå himmel uden for terrassedøren. Den lille vakse parson russel terrier, Dolly, vimser om benene på Mette Klint, mens hun serverer kaffen. - Det har aldrig på noget tidspunkt faldet mig svært at skrive. Jeg sætter mig bare, og så kommer det til mig. Derfor har jeg også altid haft svært ved at sige, at jeg er forfatter. Jeg har altid tænkt, at det var noget, man skulle kæmpe for. Jeg har tænkt, at jeg måske "snyder" lidt, fordi det kommer så let til mig, fortæller hun. - I virkeligheden ser jeg det nok mere som et håndværk. Jeg skriver ikke kunst, og jeg kommer ikke til at vinde priser. Men jeg kan mit håndværk. 7. marts udkommer Mette Klints 10. bog, "Interrail", som er Mette Klints første ungdomsroman. Forud er gået børnebøger til små og store samt en novellesamling til voksne. - Det er ret vildt. Da jeg gik i gang, anede jeg ikke, om jeg nogensinde ville få udgivet noget. Og hver gang, der kommer en ny bog, så fejrer jeg det sammen med familie og venner. Men nummer 10 er alligevel noget særligt, siger hun.

Mette Klints udgivelser "Ivalus sommer", Dansklærerforeningens forlag 2003"Sjælefred", Dansklærerforenings forlag 2015



"Tåler Frost", Mellemgaard Forlag 2015



"Kampånd", Dansklærerforeningens forlag 2016



"Levetid", Dansklærerforeningens forlag 2016



"Varme hænder", Mellemgaard forlag 2018



"Vibe ved Vandkanten", serie på tre bøger, Dansklærerforeningens forlag 2019



"Interrail", Vild Maskine 2019

Ved arbejdsstationen hænger lige nu handlingen til Mofibo-episoderne, der udkommer til efteråret. Foto: Maria Retoft Pedersen

Forfatter der ikke kunne skrive Egentlig havde det at skrive aldrig fyldt ret meget i Mette Klints liv, før hun begyndte at skrive bøger. - Jeg har altid læst meget. Især i mine børne- og ungdomsår. Den første bog, jeg kan huske, var "Brødrene Løvehjerte", som min mor læste højt for mig. Astrid Lindgren satte store aftryk hos mig, siger Mette Klint. Til gengæld troede hun, at det var med malerpenslen i hånden, hun som voksen skulle få afløb for sin kreativitet. - Hvis jeg i en periode ikke fik malet, var det som en trykkoger, der var ved at eksplodere, forklarer hun. Drømmen var at illustrere bøger, og da hun sad med en masse færdige illustrationer, som manglede tekster, inden de kunne sendes til et forlag, gav en studiekammerat hende det råd at skrive dem selv. Og det gjorde hun. - Jeg opdagede, at det bare faldt mig så nemt. Strukturen kom af sig selv. Ideerne kom af sig selv. Det var en kamp for mig at tegne, og pludselig var det slet ikke interessant for mig mere, nu havde teksterne taget over, siger hun. Og sådan blev den første bog, "Ivalus sommer", til. - Min kæreste sagde for noget tid siden, at jeg, dengang jeg malede, var en forfatter, der ikke kunne skrive. Og det tror jeg, han har ret i. Da jeg endelig fandt min måde at udtrykke mig på, faldt den mig bare naturlig. Og siden har jeg ikke haft en malerpensel i hånden, jeg skaber billeder med mine ord.

Mette Klint bor sammen med sin kæreste og en af hendes to døtre udenfor Vester Aaby. Foto: Maria Retoft Pedersen

Kvittede lærerjobbet Mette Klint blev uddannet folkeskolelærer og arbejdede i en årrække som sådan. Men lærergerningen levnede ikke meget tid til at skrive bøger. - Jeg kunne se, at jeg aldrig ville få skrevet noget, hvis mit liv kørte sådan. Jeg var glad for mit lærerjob, men da først tanken havde ramt mig, var der ikke langt til handling. I stedet ville hun arbejde som hjemmehjælper, som hun havde gjort tidligere. Det ville give så meget fritid, at hun kunne få tid til sine skriverier. Hun ville ikke arbejde ufaglært, så i december 2012 færdiggjorde hun uddannelsen som social- og sundhedsassistent. I dag arbejder hun i aften- og nattevagter på Ortopædkirurgisk sengeafsnit på OUH Svendborg Sygehus. - I virkeligheden komplementerer de to verdener hinanden meget godt. Sygehuset er den virkelige verden. Når jeg er der, så er jeg nærværende og tænker ikke på at skrive. Jeg sidder ikke bare herhjemme i min have med hund og kaffe og svæver i min egen fantasi. Novellesamlingen "Varme hænder" er for eksempel blevet til ved inspiration fra arbejdet på sygehuset.

.... og her er de så alle 10. Foto: Maria Retoft Pedersen

Som en film Som regel bliver ideen til en bog skabt ved, at Mette Klint får lyst til at behandle en bestemt problematik eller problemstilling. - Så ligger det og ulmer inde i mit hoved i nogle måneder, og pludselig tager det mere og mere form. Og til sidst opstår der dialoger i mit hoved mellem de personer, der er med, siger hun. - Jeg ser det lidt som en film. Jeg kender altid startscenen og slutscenen, inden jeg går i gang med at skrive. Måske arbejder jeg med to slutscener, alt efter hvordan karaktererne udvikler sig undervejs. Igennem de 10 udgivelser har Mette Klint givet sig selv forskellige benspænd for at prøve noget forskelligt af. - Så eksperimenterer jeg med for eksempel kronologien, fortælleren eller noget helt tredje. Det er også med til at fremme kreativiteten hos mig. Skrivebordet er placeret midt i stuen, så Mette Klint nemt kan gå til og fra, mens resten af familiens liv udspiller sig rundt om hende. - Så jeg kan sagtens finde på lige at gå over og skrive i 15 minutter, mens aftensmaden står på komfuret.

Klar til Mofibo Selv om den 10. bog er lige på trapperne, er Mette Klint allerede langt med de næste projekter. Hun har netop afleveret 10 episoder til en lydbog til Mofibo. - Mofibo er litteraturens Netflix, kan man sige. Hvor man kan streame forskellige lydbøger. De laver også deres eget indhold, og jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at give mig i kast med den opgave. Det har været meget anderledes for mig, for her har der været en redaktør med inde over hele vejen og givet mig feedback. Det er en stor læringsproces for mig, siger Mette Klint. Hvis lydbogen bliver en succes, bliver den udgivet på print, og så skal der laves en efterfølger. - En del af præmissen for det arbejde har også været, at bogen skal kunne udgives i andre lande, fortæller hun. Lydbogen på Mofibo udkommer til efteråret. Og hvad skal der så ske bagefter? - Så skriver jeg videre. Jeg har to manuskripter liggende på pause, som jeg kan arbejde videre på. Det ene blev afvist af et forlag, og jeg fik nogle tilbagemeldinger på, hvordan jeg kan rette det til. Det er jo en del af "gamet". Der er aldrig nogen garanti for, at det, man laver, bliver udgivet. Men det har aldrig bremset mig at få et afslag.