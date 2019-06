Løvens Hule er åbnet i Herregårdscenteret

Faaborg: Håndværkerne er færdige, lokalet er renoveret, og varerne er kommet på hylderne. Torsdag den 6. juni klokken 9 var "Løvens Hule" klar til åbning i Herregårdscenteret.

Det er apoteker Sten Grønved, der står bag Faaborgs nye butik. En konceptbutik med mærkevarer inden for personlig pleje.

- Konceptet er inspireret af "Normal"-kæden, hvor man kan købe mærkevarer til en fornuftig pris. Sortimentet adskiller sig fra apotekets. På apoteket er vi underlagt nogle myndighedskrav, som gør, at vi er begrænset i sortimentet, og jeg synes, det kunne være sjovt at afprøve nogle nye produkttyper, sagde Sten Grønved, da han præsenterede konceptet for en god måneds tid siden.

Han har ansat Christina Dreyer og Annette Hedegaard, som sammen med en flok ungarbejdere skal køre butikken.

- Jeg tror, vi er det første apotek, der prøver det her med at køre en selvstændig butik i butikken. Jeg glæder mig helt vildt, men jeg er også rigtig spændt på, hvordan folk tager imod det, og om det kan bære. Men hvis ikke vi prøver, så sker der jo aldrig noget nyt, siger Sten Grønved og understreger, at projektet får fuld skrue med både gode åbningstilbud og markedsføring.

- Det skal i hvert fald ikke være fordi, folk ikke ved, at vi er her, at de ikke kommer, griner han.

Løvens Hule har samme åbningstider som apoteket, ligesom der også bliver adgang til den nye butik fra apotekets lokaler.

Butikken har dog eget cvr-nummer, og det er Sten Grønved, der står som personlig ejer. Med navnet "Løvens Hule" bliver butikken en del af Sten Grønveds "løve-familie" med Faaborg Pharma og Faaborg Løve Apotek.