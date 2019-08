Lørdagen bliver lyserød i tennisklubben

Faaborg: Lørdag 5. oktober holdes der Lyserød Lørdag landet over til fordel for kampen mod brystkræft. Faaborg Tennisklub tager dog forskud på markeringen og lader sig iklæde lyserødt allerede lørdag 31. august. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse står tennisklubben bag en dag, hvor der er masser at deltage i for medlemmerne.

Dagen i Faaborg Tennisklub starter med "morgentennis" for de morgenfriske allerede kl. 7-9.

Derefter fortsætter dagen med holdklubturnering kl. 9.30-13.30 - en turnering for medlemmer, hvor man spiller double på et hold. Der er i alt syv hold, som konkurrerer mod hinanden.

Kl. 15 starter årets damedag, som er en fast tradition i klubben med tennisspil på kryds og tværs "kun for damer". Dagen sluttes af med festlig middag.

Hele dagen spilles der selvfølgelig med lyserøde tennisbolde, og der vil være salg af lyserøde accessories.

Kl. 10 begynder det store lyserøde lotteri med et væld af flotte gevinster fra lokale sponsorer.

Alt overskud på de forskellige tiltag går selvfølgelig til Kræftens Bekæmpelse, oplyses det.