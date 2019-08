Lønstrid: Politikere løb spidsrod mellem vrede dagplejere

Faaborg: Lokalpolitikerne fra Faaborg-Midtfyn blev skammet ind på rådhuset i Faaborg under protestsang, da de tirsdag eftermiddag måtte løbe spidsrod gennem en forsamling på mere end 100 vrede dagplejere, sympatiserende forældre med børn og fagforeningsfolk forud for byrådsmødet.

Dagplejere og deres sympatisører er vrede over, at politikerne har givet de kommunale embedsmænd mandat til at genforhandle en lokallønsaftale, der i praksis kan komme til at betyde, at dagplejere i Faaborg-Midtfyn Kommune må se månedslønnen skrumpe betragteligt. I alt budgetteres nu med, at kommunen kan spare en rund million kr. på ca. 140 dagplejeres samlede lønomkostninger.

Kommunen har opsagt en lokalaftale om ekstra betaling for det femte barn til, så aftalen stopper med udgangen af august. Og det går meget trægt med en genforhandling.

- Vi skulle have et møde med kommunen her den 20. august, men det har de nu rykket til den 28. fortalte formand for Pædagogisk Sektor, FOA Sydfyn, Dorthe Jørgensen, til de demonstrerendes hørlige mishag.

Deres lokale tillidsmand, Marianne Christensen glædede sig over opbakningen:

- Det er skønt at se så mange forældre bakke os op. Det trænger vi til, sagde hun forud for byrådsmødet.

Sagen var slet ikke til behandling på mødet. Politikerne gav embedsmændene forhandlingsmandatet tilbage i april, og siden er utilfredsheden bare taget til.

Flere kommunalpolitikere har da også overfor avisen erkendt, at de har fortrudt beslutningen. For eksempel har DF's Jack Odgaard udtalt:

- Jeg synes ikke, det er rimeligt at sætte folk ned i løn, når de gør et godt stykke arbejde.

Hvordan det ender skal forhandlingerne så vise. Det turde borgmester Hans Stavnsager (S) ikke spå om ved mødet i går, hvor dagplejerne lod politikerne om deres og på ingen måde forstyrrede byrådsmødet:

- Sådan her fungerer demokratiet jo. Det er fint nok, at dagplejerne mødes op og viser deres holdning.

- Får det så nogen betydning?

- Jeg har den holdning, at faglige tvister, skal løses i det faglige system. Det vil jeg ikke blande mig, sagde borgmesteren.