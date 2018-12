Løfte på debatmøde: Kun butikker i central handelsgade

Algade i Ringe skal bevares som ren handelsgade, lød det mandag aften, da 40 butiksdrivende, bymæglerne og andre borgere dukkede op til avisens læsermøde i forbindelse med kampagnen "Bevar butikslivet".

Ringe: Hvordan indretter vi de centrale gader i midtbyen, så der kommer lys i de tomme butiksvinduer? Det var et af de store spørgsmål, som der mandag aften skulle findes svar på, da godt 40 med lyst til at gøre en forskel for handelslivet i Ringe var samlet på Ringe Bibliotek. Som et led i avisens kampagne "Bevar Butikslivet" var der arrangeret debatmøde, og lysten til at drøfte og komme med løsninger var stor. Arbejdet med at skabe en ny lokalplan, der gør det muligt med andet end lige butikker i bymidten, fyldte en del i debatten. Det fik indehaver af Skoringen, Jørgen Krebs, og også den tidligere Venstre-borgmester, og nuværende direktør i Den faberske Fond, Bo Andersen, til at efterlyse en klar politisk udmelding i forhold til Algade. - Algade skal ikke røres. Der skal komme en konstant udmelding om, at der skal være butikker i de lokaler, lød det fra Bo Andersen og tilføjede at det ville fjerne tvivl hos både udlejere og eventuelt lejere. Den garanti fik han så godt som fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V). - Det vil der blive arbejdet for - det skal vi kæmpe for. Der er nogle, som i dag har rettigheder til liberalt erhverv, og det kan vi ikke gøre så meget ved, sagde udvalgsformanden. - Vi har vi også tænkt på en opgradering af Torvet og Kirkepladsen, hvis det er det, der skal til for at styrke bymidten, og vi er allerede startet i det små med kunst, påpegede Søren Kristensen, som fik opbakning fra politikerkollegaen Anne Møllegaard Mortensen (DF).

Kampagnen



Jørgen Krebs var en blandt flere, der ønskede en klar udmelding om Algade. Bevar den til butikker, lød ønsket. Foto Ane Johansen

Flere små lokaler Debatten kommer i kølvandet på avisens artikel forleden, hvor en potentiel lejer i Jernbanegade blev afskrækket af at skulle søge dispensation for at åbne kontor i Jernbanegade. Men den mulighed skal der være i både Jernbanegade og Østergade. Den holdning deler formanden for Ringe Handelsstandsforening, Jesper Larsen. - Jeg bakker op om, at der kan være butik/liberalt erhverv i Jernbanegade, og der er allerede sket en fortætning. Vi kan se med EDC, som er rykket ind i Jernbanegade, at det er blevet en butik. Før var det en klinik med tre små vinduer, pointerede formanden, som i samme ombæring afviste en tanke fra bymægler Bjarne Dyrhauge om en kombination af boliger og liberalt erhverv. Snakken om tomme butikslokaler fik Iben Warburg til at efterspørge muligheden for, at nogle butikslokaler blev delt op i flere. - De små butikslokaler bliver lejet ud først. Som nystartet begynder man ikke med et lokale på 200 kvadratmeter. I den tidligere Butik Kana kan der være tre små forretninger, påpegede Iben Warburg.

Seniorbil samler op Det ønske kan bymæglerne tage med til udlejerne, når de i løbet af januar sætter fokus på blandt andet huslejen i butikslokalerne for at få skabt lys i vinduerne. Birgit Kjeldgaard havde et helt konkret forslag til at få flere til at handle i byen. Hun bor i Espe og kan ikke selv komme ind til Ringe for at handle. - Hvis nogen kunne finde ud af at lave en seniorbil, som kan køre rundt i oplandet og samle vi gamle op og kører os ind til Ringe. Så kan vi få en timer eller halvanden til at handle i. Se så stiger omsætningen i butikkerne, for jeg har brug for alle butikkerne her op til jul, pointerede Birgit Kjeldgaard, som fik opbakning til idéen af både Jesper Larsen og Bjarne Dyrhauge. - Det kan være en bus. Vi har manglet et opsamlingssted, men det har vi fået nu med stationen, bemærkede bymægleren.