Livsfarligt hærværk: Hjertestarter stjålet, ødelagt og smidt i skraldespand

Espe: - Jeg er vred og skuffet. Det er en rigtig træls situation.

Sådan lyder det fra halinspektør i Espe, Karina Baraviec, og vreden og skuffelsen skal findes i hærværk og tyveri af en hjertestarter, der er sat op ved hallen.

Mandag måtte inspektøren konstatere, at hjerterstarterskabet var ødelagt, og hjerterstarteren var væk.

- Vi fandt hjertestarteren i en skraldespand på Espe Skole mandag aften, siger Karina Baraviec, som straks slog et vredt opslag op på Facebook.

Det blev delt mere end 200 gange på ganske kort tid.

- Der er nu en person, der har henvendt sig og sagt, at vedkommende ved, hvem det er. Så jeg venter lige nu på, at man ringer til mig, forklarer Karina Baraviec tirsdag formiddag.

I opslaget gjorde hun det klart, at hærværket og tyveriet blev meldes til politiet tirsdag middag. Medmindre gerningsmanden melder sig.

- Hvis vedkommende selv kommer og fortæller, at der er trådt ved siden af, så melder jeg det ikke til politiet. For sådan er vi også her i Espe. Vi snakker om tingene. Samtidig håber jeg ikke, at det er lokale, for så vil jeg da blive skuffet. Men lad os nu se.

Det er hele byen, som har fællesskab har betalt for at få hjertestarteren op. Efter hærværket er det nødvendigt at få skiftet dele ud på hjertestarteren, idet der er blevet leget med den. Hvor meget det vil koste, det er uvist.

- Jeg har været inde på skolen for at høre, om man kan tage en snak med eleverne om, at en hjerterstarter ikke bare hænger der for sjov. Det er ikke meningen, at den skal være låst inde i hallen. Den skal kunne bruges, bemærker inspektøren.

Hvornår hærværket egentlig er sket, det ved hun ikke præcist.

- Der er sket rigtig meget i hallen i den seneste tid, men det er ikke lige hjertestarteren, man går og kigger på. Nogen har set, at den har ligget på legepladsen på skolen et par dage. Men så kan jeg ikke kan jeg ikke forstå, at man ikke har henvendt sig. For der skal den ikke ligge, siger Karina Baraviec.