Vandet har nu toppet med en højde på 1,60 meter over normal vandstand, fortæller havneassistent Jens Peder Ploug fra Lillestrand, hvor vandet står helt op til Båd og Motor og sejlklubbens klubhus. Nu vil det være sådan en times tid, og så vil vandet langsomt begynde at trække sig tilbage. Ved rundkørslen for enden af Havnegade har Politihjemmeværnet sit hyr med at holde bilisterne væk fra vejspærring.