Ringe: Der er et nyt tiltag på Stationen for alle ældre på 65+.

To søndage i efteråret, nærmere betegnet søndag 15. september og søndag 6. oktober fra 12-14, mødes deltagerne til frokost, fortælling og fællessang. Alle ældre er velkomne, når dørene åbnes for nogle hyggelige timer i stationen. Tilmelding via livistationen@gmail.com senest fredagen inden frokosten. Der betales for frokost og øl/vand. Arrangementerne er støttet af "Et godt Ældreliv".

