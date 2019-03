Liv i Stationen arrangerer affaldsindsamling i Ringe

Søndag 31. marts inviterer Danmarks Naturfredningsforening til den årlige affaldsindsamling i hele landet. Her samler tusindvis af frivillige borgere affald op i deres lokalområde. Man kan også være med til at give Ringe en hånd, opfordrer foreningen Liv i Stationen.

Ringe: Når den årlige affaldsindsamling 31. marts løber af stablen, er det ikke kun lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening, der er i felten for at samle affald. De bakkes nemlig op af hundredvis af virksomheder, foreninger, klubber og familier, som vier søndagen til at rydde op i lokalnaturen. Der er indsamlinger i hele landet.

I Ringe inviterer foreningen Liv i Stationen til affaldsindsamling. Foreningen har besluttet at gøre indsamlingsdagen til en festdag på Stationen, som byder på både familiemorgenmad, arbejdende kunstner (Per Buk) og blomsterværksted samt musik og fællessang.

Liv i Stationen ser frem til indsamlingen, som en anledning til at mødes i et godt fællesskab, få en frisk gåtur og gøre en god gerning for miljøet i Ringe.

"Vi elsker vores by og vores natur, så vi vil befri den for dåser, skodder og andet affald, så den kan blomstre", er mottoet for dagen.

Det er første gang, at Liv i Stationen er arrangør af indsamlingen, men visionen er at gøre det til en tilbagevendende begivenhed.

På landsplan blev det sidste år til intet mindre end 173.000 kilo affald - heriblandt 102.000 dåser.