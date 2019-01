Lindberg-samlingerne har vokseværk

Nr. Broby: Rekordmange Niels Lindberg-billeder udstilles, når Nr. Broby Fri- og Efterskole byder til udstilling med og foredrag om den kendte bondekunstner den 27. januar fra kl. 13 og resten af eftermiddagen.

- Vi er nu oppe på 165 Lindberg-billeder, som kan ses på udstillingen. Det skyldes, at vi har fået 24 nye Lindberg-billeder doneret i løbet af det seneste år. Mange er klar over, at vi påskønner og passer på denne arv, siger formand for Lindberg Samlingerne, folketingsmedlem for Venstre, Erling Bonnesen.

Niels Lindberg (1886-1974) var en ret produktiv landskabsmaler med en forkærlighed for den fynske bondekultur, og han er blandt andet repræsenteret på Fyns Kunstmuseum, Johannes Larsen Museet og Arbejdermuseet. Faaborg-Midtfyn Kommune have en pæn samling Lindberg-billeder, især arvegods fra gamle Broby Kommune, hvor Lindberg boede. Men kommunens kunstkendere skønnede ikke rigtig på Lindbergs Værker, og det vakte nogen opstandelse, da 11 Lindberg-værker ejet af kommunen uden videre blev sendt på auktion for godt 10 år siden.

Folk i Nr. Broby-området, blandt andre tidligere borgmester Erling Bonnesen gik sammen om at sikre kulturarven og købte 10 af billederne, og dermed grundlagde samlingen.

På dagen krydres den årlige udstilling med et oplæg af to tidligere Broby-drenge, brødrnene Ove og Kaj Damgaard, i dag bosat i Odense og Nordsjælland, og sønner af tidligere chef på foderstoffen i Nr. Broby, Arne Damgaard. De giver en fortælling om livet i Brobyerne på Lindbergs tid, som de husker det.

Der er gratis adgang til udstillingen.