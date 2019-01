Linda åbner ny klinik i Ringe: - Jeg vil have hjertet med

- Hvis det er noget, jeg ikke kan klare, så sender jeg selvfølgelig vedkommende videre, siger hun og understreger, at hun har et godt samarbejde med lægehuset.

Sygeplejeklinikken er ikke en erstatning for lægehuset, men Linda Weinrich Nielsen kan alligevel hjælpe folk med alt fra vægttab og stress til små ting som at skifte batterier i høreapparater.

Lindas Sygeplejeklinik, som klinikken hedder, har første åbningsdag 10. januar. Det er ikke nødvendigt at bestille tid, for man kan bare gå direkte ind fra gaden.

Vigtigt at give sig tid

Linda Weinrich Nielsen har det seneste år arbejdet som selvstændig med helbredsundersøgelser hos virksomheder på Fyn. Før det har hun arbejdet på den fælles akutmodtagelse på OUH, i psykiatrien og i hjemmeplejen.

- Jeg har oplevet en del besparelser i det offentlige, som betyder, at vi alle hele tiden skal løbe hurtigere. Det er hårdt og går mange gange ud over de svageste, nemlig de ældre og de syge, siger hun.

- Det er vigtigt for mig at give patienten ro og tid og at have hjertet med, siger hun og fortæller, at det får hun bedre mulighed for med sin nye klinik.

I starten har klinikken åbent om eftermiddagen, så Linda Weinrich Nielsen kan fortsætte med virksomhedsbesøgene og et par enkelte vagter i psykiatrien og hjemmeplejen.

- Men jeg håber med tiden at kunne drosle ned, når klinikken kommer rigtigt op at køre, siger hun.