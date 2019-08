Lille Frøken Flora vækker det døde til live igen

Nogle af blomsterne bliver også præpareret og farvet, så mange af buketterne ligner at være blevet dyppet i en malerpalette af matchende farver. Buketterne kræver ikke vand, og så bliver de kaldt evighedsbuketter, fordi blomsterne, ironisk nok, ikke kan dø. Passer man godt på dem, kan de holde i mange år.

Ud over de smukke, friske blomster, som vi kender til, arbejder ejeren af blomsterbutikken med det, som kaldes evighedsblomster; forskellige blomster, som er tørrede og døde, men som stadig er flotte og bragt til live i efterlivet.

- Jeg er den største og første blomsterdekoratør på Fyn, som arbejder med tørrede blomster på den her måde, siger Camilla Kjærgaard Christjansen.

Et par hjemmelavede buketter til vennerne blev til en lille butik fra et rum i skuret derhjemme, og den 18. april i år åbnede Lille Frøken Flora i Polymeren i Årslev. Siden da er kunderne strømmet til. Camilla Kjærgaard Christjansen kan nemlig det, som man ikke skulle tro var muligt; hun kan vække døde blomster til live igen.

Det er ikke altid nemt at starte sin egen virksomhed op, men for Camilla Kjærgaard Christjansen var der ingen tvivl om, at det kunne lade sig gøre. Selvom hun er uddannet tøjdesigner, var livet som blomsterdekoratør langt mere velduftende.

Bag ved kassen står Camilla Kjærgaard Christjansen - højst sandsynligt i gang med at snakke med en kunde eller samle endnu en evighedsbuket. Det er hende, der er Lille Frøken Flora.

Blomsterdekoratøren med mange store bestillinger

Blomsterhandleren er ikke den eneste, som godt kan lide kant. Siden hun startede butikken i Årslev, er det væltet ind med bestillinger fra større virksomheder. Blandt andet har Lille Frøken Flora pyntet op i Storms Pakhus til den for nylig overståede Odense Blomsterfestival. Det er de bestillinger, som Camilla Kjærgaard Christjansen allerbedst kan lide.

- De har booket mig personligt, så de ved, hvad jeg laver, og hvordan jeg arbejder. Så har jeg helt frie tøjler, så jeg kan designe, som jeg har lyst til, siger blomsterhandleren.

De store bestillinger har også gjort, at Camilla Kjærgaard Christjansen nu har ansat et medarbejder til at hjælpe hende, og har lejet lokalet ved siden af i Polymeren, så hun kan udvide butikken.

Blomsterhandleren har også vundet Københavnsmesterskabet i moderne blomsterkunst og håber dette år på at vinde mesterskaberne på Fyn, så hun kan komme videre til Danmarksmesterskabet. Med tiden håber hun at blive den førende blomsterhandler inden for blomsterdekoration på Fyn.