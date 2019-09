Lilholt på scenen: Idyl og folkemusik lokkede flere hundrede til ny festival

Haastrup: Lyden af harpe, violin og andre instrumenter kunne høres langt ud over Stormgårdens fire længer, da Haastrups første folkemusik-festival fandt sted i lørdag og søndag.

Storm Folkefestival hedder festivalen, som hylder den i visse kredse kendte folkemusiker Rasmus Storm, som blev født på gården i 1733.

Kulørte lamper, håndskrevne skilte og en hjemmebygget scene satte den helt rette idylliske stemning på Stormgårdens gårdsplads, hvor op mod 300 mennesker hver dag lagde vejen forbi. Herunder også Lars Lilholt, som sammen med bandet Rasmus-gruppen var festivalens hovednummer.

- Vi er totalt overvældede. Hele gården er jo stuvende fuld, siger en glad og tilfreds Peter Stovgaard-Hansen, som er en af arrangørerne og har lagt gård til festlighederne.

Festivalen er gratis netop for at lokke så mange mennesker til som muligt, selvom alle måske ikke interesserer sig for folkemusik.

- Men så må vi hente pengene på en anden måde, siger Peter Stovgaard-Hansen.

Mellem de musikalske indslag holdt Peter Stovgaard-Hansen derfor en lille mini-auktion, hvor de fremmødte kunne byde på eksempelvis selveste Rasmus Storms ene sengeben - som dog mindede usandsynligt meget om en træstump, muligvis fundet i baghaven.

- Det er dog ren fis, understreger han over for avisen og forklarer, at det er en sjov måde at bede om donationer til den frivillige forening på.

Sengebenet gik til 250 kroner. Dagen forinden blev et andet sengeben købt for 350 kroner, mens det, der angiveligt var Rasmus Storms sengegavl, gik for hele 550 kroner.

Det er den nyoprettede Foreningen Storm, som stod bag festivalen. Til at male skilte og bygge scene har op mod 100 lokale frivillige hjulpet i løbet af to arbejdslørdage.

Om festivalen vender tilbage næste år, har bestyrelsen endnu ikke haft mulighed for at vende.

- Men vi har da nikket lidt til hinanden i løbet af dagene, afslører Peter Stovgaard-Hansen.