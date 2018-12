Lige nu: Alvorligt uheld i morgentrafikken

Opdateret: Tidlig onsdag formiddag oplyser Fyns Politi, at en 63-årig mand er død i ulykken.

Onsdag morgen er det sket et alvorligt uheld, oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ulykken er sket få minutter i syv på Fåborgvej/Bøgebjergvej nord for Brobyværk, og det har gjort, at vejen i øjeblikket er spærret.

Ifølge Fyns Politi er tidshorisonten ukendt, og bilister skal finde en alternativ rute. Fyens Stiftstidendes mand på stedet fortæller, at man kan se en traktor og en personbil, der er kørt sammen. Han oplyser, at vejen er spejlglat, og der er et stort opbud af brandbiler og politi. På vejen, som fortsat er spærret, er der optræk til kødannelse.

Christian Billesø fra Fyns Politi er indsatsleder på stedet. Han fortæller til Fyens Stiftstidendes udsendte, at det foreløbigt tyder på, at en bilist i en personbil er kommet kørende mod Nørre Broby og i det spejlglatte sving har mistet herredømmet, snurret rundt og ramt en traktor, der er kommet kørende mod ham.

Lige nu arbejder bilinspektører på stedet.