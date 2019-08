Faaborg: Et besøg på Faaborg Museums udstilling "Faaborg i blodet - kunstnerkoloni 1880-1928" fik nogle af byens nulevende malere til at spørge sig selv: Lever kunstnerkolonien i Faaborg stadigvæk i 2019?

For at søge svar på spørgsmålet udstiller de nu - med inspiration fra den berømte kunstnerkolonis malere - egne landskabsmalerier fra de nære omgivelser, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er på Galleri Strandgaarden på Strandholmen 9 i Millinge og fynboerne bag de aktuelle landskabsmalerier er: Hans Peter Hansen, Peter Madsen, Carsten Groa og Ellen Jørgensen.

Udstillingen kan ses fra 1. til den 24. august, hvor der er åbent torsdage og lørdage kl. 14-16. På åbningsdagen torsdag 1. august kl. 14 serveres der et glas vin. Der er desuden mulighed for at nyde medbragt kaffe i galleriets have eller tilhørende drivhus.