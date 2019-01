Lektor Lilian Munk Rösing fortæller om skagensmaleren Anna Ancher

Ringe: Torsdag den 24. februar kommer lektor Lilian Munk Rösing til Ringe Bibliotek for kl. 19 at give foredraget "Anna Anchers rum" inviteret af Midtfyns Kunstforening og Folkeuniversitetet sammen med Ringe Bibliotek. Det sker på baggrund af hendes nys udkomne og meget anmelderroste bog af samme navn.

Skagensmaleren Anna Ancher var både i sin samtid og i alle årene derefter mindst lige så anerkendt som sin mand Michael Ancher. Desuden - fortæller Munk Rösing - bevægede hun sig i Skagen ubesværet mellem det indremissionske miljø som hendes mor og søstre tilhørte, og den løsslupne kunstnerkoloni hvis centrum hun var. Hun var malerinde, datter, mor, hustru og selskabsløvinde uden at det rev og flåede hende i lige så mange stykker.

I forordet til bogen - og dermed også som oplæg til aftenens foredrag - skriver Lilian Munk Rösing:

"Denne bog handler om Anna Anchers rum. Ikke bare de rum hun maler, men også hendes livsrum, forstået både som fysiske rum og som livsfaser. Barndommens rum, ægteskabets rum, arbejdsrummet og ikke mindst det at have "a room of one's own." At have sit eget værelse, men også sit eget mentale rum. Anna Ancher synes som kunstner meget tidligt at have haft sit eget rum som gjorde hende forbløffende resistent over for sine lærere og tillod at udvikle en original palet og tekstur der med sine grove penselstrøg og tendens til abstraktion gør hende til den mest moderne af Skagensmalerne."