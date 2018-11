Lejer valgte Ringe fra: Lokalplan spænder ben for liv i tom butik

Ifølge den næsten 30 år gamle lokalplan for Ringes bymidte må der nemlig kun være butikker i stueetagen på Algade og Jernbanegade. Liberalt erhverv tæller imidlertid ikke som butikker, hvilket betyder, at eksempelvis kontorer, frisører, ejendomsmæglere og køreskoler, som ikke sælger fysiske varer, ikke må være i Algade og Jernbanegade.

For en måned siden havde han næsten en lejer på krogen. Det var firmaet Tornøe og Sørensen Ejendomme, der gerne ville lave regnskabskontor i Jernbanegade. Det ville give lys i vinduerne og syv-otte arbejdspladser i byen. Men en gammel lokalplan og uvished om, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune ville give dispensation, spændte ben for lejekontrakten.

Hun fortæller, at hvis lokalplanen havde været åbent for liberalt erhverv, og hun derfor fra starten kunne være sikker på, at firmaet måtte være der, så ville kontoret ligge på Jernbanegade i dag. I stedet fandt firmaet en anden ejendom til kontoret - i Svendborg.

Linda Tornøe fra Tornøe og Sørensen Ejendomme forklarer, at det netop var lokalplanen, som afskrækkede dem fra at leje sig ind i Jernbanegade.

- Jeg er splittet med Algade, for jeg synes, der skal være butikker. Men hvis der så går flere år, så kunne det være, man skulle overveje, om der kunne være noget andet. Selvfølgelig uden at man smadrer gaden.

- Vi skal bevare alle de butikker, vi kan. Men hvis vi har nogle lokaler, som af den ene eller anden grund - størrelse eller lofthøjde - er svære at få lejet ud, så ville det være dejligt, at der kan åbnes op for, at der kan være noget andet. Det ville være godt, hvis man piller lidt ved Jernbanegade i lokalplanen, foreslår han.

Bymægler Bjarne Dyrehauge, der er ansat af kommunen til blandt andet at få liv i de tomme butikker i byen, mener, at tiden er løbet fra den gamle lokalplan.

Ny lokalplan på vej

Den nu gældende lokalplan er fra 1989 og regulerer ret stramt, hvad der må ligge i stueetagen på Jernbanegade og Algade.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes plan-afdeling har man i flere år arbejdet på en ny lokalplan, der skal bløde lidt op for kravene og imødekomme nogle af dispensationerne. Den forventes klar i slutningen af 2019, lyder det fra Hanne Raunsmed projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) mener, det er beklageligt, at firmaet Tornøe og Sørensen Ejendomme har vendt næsen mod Svendborg.

- Jeg havde gerne set, at de havde været i Ringe. Det er et tegn på, hvor vigtigt det er at få fulgt op på bymidteplanen med en lokalplan, som bløder op og tager højde for den situation, der er i Jernbanegade.

- Man har snakket om en ny lokalplan i flere år. Er det rimeligt, der skal gå så lang tid, når det koster arbejdspladser og liv i tomme butikker?

- Det er et vilkår, som er ærgerligt. Det er med i vores prioritering, at den nye lokalplan skal gøres færdig, så vi er på vej. Jeg forholder til, at der har været givet dispensationer i Jernbanegade, og at der på den måde er blødt op i den praktiske hverdag.

- Men som potentiel lejer kan man vel ikke vide sig sikker på at få en dispensation?

- Nej, ansøgningen skal vurderes og behandles. Man kan ikke tage det 100 procent for givet. Men jeg siger bare, at der er givet dispensationer tidligere.