Legeplads giver nyt liv til Faaborgs slagterigrund

Faaborg: Slagterigrunden i Faaborg er på mange måder i venteposition. Hvad kommer der ud af den igangværende arkitektkonkurrence? Hvad skal der ske på sigt? Og Øhavsmuseet venter fortsat på at rykke ind i sine nye, midlertidige rammer i Frølager-bygningen.

Men på en lille flig af slagterigrunden sker der nu noget sådan rigtigt for alvor. Noget, der giver nyt liv til området. Den gamle legeplads, der tidligere lå lidt klemt inde i et hjørne ved de gamle slagteribygninger over for Faaborg Røgeri Café, er lige nu ved at blive udvidet til tæt på det dobbelte. Et stykke af det nye åbne areal, hvor der for nylig er sået græs, er inddraget, og her er et splinternyt legetårn til 200.000 kroner netop i disse dage ved at blive færdigmonteret.

De 200.000 kroner er en donation, som Salling Fondene via Føtex i Faaborg har givet til den nye legeplads.

- Lige pludselig har vi fået en lækker, attraktiv plads her. Det synes jeg da er fedt. For mig at se er det her en af byens mest attraktive pladser ud over Torvet, siger Steffen Bech, varehuschef i Føtex i Faaborg, som er ejet af Salling Group.

- Salling Group har en agenda med det her. De vil gerne ud og være tættere på folk, og derfor investerer de i sådan noget. Siden 2011 har Salling Fondene på den måde givet en milliard kroner til velgørende formål. Og Føtex i Faaborg vil gerne være en aktiv medspiller i byen, fortsætter Steffen Bech.

- Projekt har ligget i skuffen hos kommunen, der længe har ønsket at lave det, men de har ikke rigtigt penge til at købe sådan noget her. De kan lettere finde penge til at lave grønne arealer. Derfor er det et fantastisk samarbejde, der nu fører til, at vi kan indvie legepladsen, siger varehuschefen.