Lea tager hele familien med til leg i skoven

35-årige Lea Dyrehauge Larsen er netop flyttet hjem til Sydfyn med sin familie efter en længere årrække i København. Som noget af det første skal hun nu stå for "familieleg i skoven" under Outdoor Sydfyn. Privatfoto

En af årets mange nye "try it"-aktiviteter ved Outdoor Sydfyn er "familieleg i skoven". Her vil 35-årige Lea Dyrehauge Larsen inspirere børnefamilier til at bruge deres krop på en anderledes måde, hvor både børn og voksne bliver udfordret og oplever glæden ved en fælles oplevelse.

Faaborg: De såkaldte "try it"-aktiviteter, hvor man kan prøve en masse forskellige aktiviteter ganske gratis, udgør en vigtig brik i den folkelige del af Outdoor Sydfyn. Her sker der nærmest en eksplosion i år, hvor antallet bliver fordoblet fra 12 til 24. En af de nye af slagsen er samtidig eksempel på, at Outdoor Sydfyn er for hele familien. Det hedder "familieleg i skoven" og har 35-årige Lea Dyrehauge Larsen som instruktør. - Vi skal lege, grine, gå på opdagelse og bruge naturen aktivt. Jeg vil prøve at inspirere børnefamilier til at bruge skoven og de naturlige redskaber, der findes. Træer, grene og hvad vi nu kan finde, vil indgå i aktive lege, som folk bagefter kan tage med hjem og selv bruge næste gang, de kommer i skoven. Folk kommer til at svede og bruge hinanden aktivet. Og så vil der være nogle udfordrende lege, hvor man mere bruger sanserne og grundmotorikken. Både store og små bliver brugt, og hele familien vil mærke, at de bruger kroppen på en anderledes måde. De vil få en oplevelse sammen som familie, og de vil prøve hinanden af. Det er helt unikt, når børn ser mor og far blive udfordret. Det er det, der skaber bevægelsesglæde, forklarer Lea Dyrehauge Larsen. "Familieidræt i skoven" vil køre to gange lørdag 24. august. Det er klokken 10.00-11.15 og 13.00-14.15 med parkeringspladsen ved Pipstorn Skov som mødested. Familielegene er målrettet forældre og børn i alderen 3-8 år, men større eller mindre søskende samt bedsteforældre er meget velkomne til at være med.

Lea Dyrehauge Larsen Lea Dyrehauge Larsen er 35 år, opvokset i Skårup. Har i 14 år boet i København, men er nu sammen med sin familie flyttet hjem til Skårup.De seneste fem-seks år har hun arbejdet i Københavns Kommune og Hvidovre Kommune som motions- og sundhedskonsulent.



Gift med Frank Dyrehauge Thøgersen, 35 år.



Begge har en kandidatuddannelse i idræt fra Københavns Universitet.



Sammen har de børnene Sif på tre et halvt og Vilja på halvandet år.



Lea har på det seneste gået hjemme og passet den mindste, som snart starter i dagpleje. Hvad hun derefter skal lave, ved hun endnu ikke.

"Familieleg i skoven" foregår i Pipstorn Skov to gange lørdag 24. august. Privatfoto

Hjem til sydfynsk paradis Sammen med sin mand og to små børn er Lea Dyrehauge Larsen for nylig flyttet tilbage til Sydfyn efter at have boet 14 år i København. Og hun tager nu en masse gode erfaringer med familieidræt med sig hjem til Sydfyn. I 2010 var hun med til at stifte foreningen Familieidræt med fokus på børnefamilier. Det var dengang den første af sin art i Danmark. - Der var et stort behov hos forældre, der ikke bare ville aflevere deres børn og sidde og kigge på, at de dyrkede gymnastik i en time, men gerne ville være aktive sammen med børnene. Så vi har dyrket svømning, gymnastik, cirkustræning og kajak - alt sammen hvor grundessensen har været, at børn og forældre er lige aktive og har et fællesskab med andre familier. Det var en stor succes, og vi brugte Amager Strandpark, Fælledparken, og andre parker, hvor folk boede i nærheden, og vi brugte skov og strand, fortæller Lea Dyrehauge Larsen. Nu er familien flyttet hjem til Skårup, hvor Lea er opvokset, og hvor hendes forældre stadig bor. - Jeg synes, det giver så god mening. Vi ville gerne tættere på familien, og vi savnede bare skov og vand. Vi ville gerne give børnene en barndom uden for København. Både Svendborg og Faaborg-Midtfyn kan noget helt specielt. Faaborg-Midtfyn har nogle fantastiske faciliteter og nogle fantastiske idéer og ambitioner om at bruge naturen og har meget fokus på det at være aktiv i hverdagen sammen som familie. Og så er Outdoor Sydfyn bare et fedt arrangement, hvor der er plads til hele familien, siger Lea Dyrehauge Larsen.

Naturbingo er en af de aktiviteter, der kan indgå i "familieleg i skoven". Privatfoto

Familieleg handler om at bruge de ting, der findes i naturen - og at hele familien skal have en sjov oplevelse sammen. Privatfoto

Lea Dyrehauge Larsen er begejstret over de muligheder, der findes i Faaborg-Midtfyn, og hun kan godt forestille sig, at hun kommer til at stå for flere aktiviteter i fremtiden. Privatfoto