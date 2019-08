Lasses Autolak åbner afdeling i Nr. Broby

- Jeg har to svende og en lærling ansat, og værkstedet, som jeg lejer mig ind i i Bogense, var ved at blive for småt i forhold til det antal biler, vi gerne vil have igennem. Derudover har vi mange store kunder i Odense, og der ligger værkstedet her tættere på, forklarer Lasse Dahl.

Nr. Broby: Selvom det kun er knapt halvandet år siden, at Lasse Dahl sprang ud i livet som selvstændig autolakerer, så går forretningen strygende. Og derfor slog han til, da han fik mulighed for at købe det tidligere Fynbos Autolakering på Industrivej 1 i Nr. Broby.

Drømmer om at vokse

- Da jeg startede op for mig selv, anede jeg ikke, om firmaet ville overleve. Men mere vil have mere, og det er jo gået over al forventning. Jeg vil gerne have værkstedet her i Broby op at køre med 5-6 mand, hvor vi kan få 60-70 skader igennem om ugen. I denne uge har vi 40 skader igennem. Så det er mit mål indenfor det næste år at nå derop, lyder det fra Lasse Dahl om ambitionerne.

Han har dog ikke nødvendigvis planer om at udvide med flere afdelinger rundt omkring.

- Det er en branche, hvor der er stor konkurrence. Man konkurrer blandt andet på hurtighed og kvalitet. Og jeg ved, at mange er glade for, at hos os får man altid fat i chefen, når man ringer, og jeg ved, hvad der er sket i alle tilfælde. Det er en kvalitet, siger han.

Lasse Dahl bor i Nr. Aaby og arbejder som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid. Oftest kører han dog retur til værkstedet om aftenen for at få noget fra hånden.

- Jeg er ikke meget for alt papirarbejdet, og jeg kan rigtig godt lide at være på værkstedet. Så jeg får kørt nogle kilometer i løbet af en arbejdsuge, siger han med et grin.

Værkstedet i Nr. Broby åbnede igen med den nye ejer i uge 32.