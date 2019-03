Lars er ny pianist i Foderstofrevyen: Blev overtalt af gammel klassekammerat

Årets Foderstofrevy bliver med en ny mand bag tangenterne. 70-årige Lars Kristian Hansen blev overtalt af sin gamle klassekammerat til at være med i revyen et par måneder før premieren - det har ikke været uden udfordringer at komme så sent ind i forløbet, oplyser han.

Ryslinge: Det var slet ikke meningen, at 70-årige Lars Kristian Hansen skulle spille revy længere - det lagde han på hylden for over 20 år siden. Men da hans gamle klassekammerat fra Ejby Skole Carsten Pedersen, der er bassist i Foderstofrevyen, kom "kravlende på knæ" og forklarede ham, at de ikke kunne finde en ny pianist, så kunne Lars Kristian Hansen alligevel ikke nænne at sige nej til endnu engang at dufte revy-savsmuldet.

- Det er ikke noget, jeg gør så tit, og jeg har ikke gjort det i mange år - det var jeg ellers holdt op med, siger Lars Kristian Hansen, der bor i Højby, og til dagligt arbejder i Odense som organist i Vor Frue Kirke, hvor han har været i 35 år. Han har også tidligere været pianist i Ringe Kirke fra 1978-84. Han har to børn og et barnebarn.

Holdet bag Foderstofrevyen har forberedt årets revy siden efteråret 2018, og melder helt klar til premieren 22. marts - men det er kun et par måneder siden, rollen som pianist blev besat.

- Den tidligere pianist, Lisbeth Sylvest, meddelte holdet inden sæsonstart, at hun ville holde en pause, og så gik jagten ind efter en ny. Min gamle klassekammerat, der er bassist i Foderstofrevyen og har været med i revyen siden 2017, spurgte mig, om jeg ville være med for et par måneder siden, siger han og tilføjer:

- Jeg var med til en af de første prøver i slutningen af januar - de andre startede forberedelserne allerede i efteråret.