Lang næse: Tandlægetyve stjal dyrt udstyr - men glemte det vigtigste

En lille gruppe tyve har natten til fredag stjålet tandlægeudstyr for 820.000 kroner fra klinik i Ringe. Tyvene glemte dog at tage den chip med, som får udstyret til at virke.

Ringe: Klokken er 22.14 om aftenen torsdag den 22. august. På Søgaardsvej i Ringe kører en bil om til den lille afsides parkeringsplads, som tilhører tandlæge Charlotte Mogensen. Glasset bliver fjernet fra vinduet ind til det ene af tandlægens to klinikrum. Alarmen går i gang.

Indenfor et minut finder tyvene blandt andet frem til en digital scanner til aftryk af tandkroner, og nedenunder finder de en fræser, som i hverdagen laver nye tænder af porcelænsklumper. Fræseren er for tung at slæbe op ad trappen igen, og gruppen får derfor også fjernet vinduet nede i tandplejernes opholdsrum. Tyvene er væk indenfor et par minutter - med tandlægeudstyr til en værdi af 820.000 kroner, men det er udstyr, som de ikke kan bruge.

Sådan lyder historien, hvis man spørger Charlotte Mogensen. Det er hende, der ejer tandlægeklinikken på Søgaardsvej. Hun vågnede fredag morgen, kiggede på sin mobiltelefon og så, at alarmen var gået, efter hun gik i seng aftenen før. Fyns Politi havde allerede været ude ved stedet. Da personalet mødte op på arbejde manglede de to vinduer, en scanner og en fræser. Tandlægeudstyret blev købt for fire år siden for 820.000 kroner, men for tyvene er det langt mindre værd.

- For at udstyret skal virke, skal man bruge en licenschip, og den har de ikke fået med, fordi den ikke sad i fræseren. De har egentlig bare en computer og en skærm, siger Charlotte Mogensen.

Licenschippen har Charlotte Mogensen sørget for at tage ud af fræseren, når hun er taget hjem fra arbejde på grund af det stigende antal tandlægeklinikker, som har oplevet indbrud. Men selvom udstyret er ubrugeligt for tyvene, står hun stadig tilbage uden det dyre udstyr, og det er på bekostning af patienterne.

- Så må man gøre de ting på gammeldags manér, og det går ud over patienternes komfort, lyder det fra Charlotte Mogensen.

- Det er da også bare træls, at man ikke kan få lov at have ting, konstaterer tandlægen.

Charlotte Mogensen forbereder sig allerede på at investere flere penge i røgkanoner og sikring af vinduer, så klinikken er bevæbnet til tænderne, hvis tandtyvene skulle komme tilbage.

Tyvene efterlyses af Fyns Politi, som man bør kontakte, hvis man har hørt eller set noget mistænkeligt.

Fyns Politi har tidligere oplyst, at værdien af det stjålne udstyr skulle være 980.000 kroner, men ifølge tandlæge Charlotte Mogensen er det altså købt for 820.000 kroner.