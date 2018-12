Landsby mister 66 arbejdspladser: Flytter produktionen til Polen og Nordjylland

150 år med landbrugsmaskiner

Damas har fremstillet landbrugsmaskiner på Sydfyn siden 1863.Allerede i år 1900 opnåede grundlæggeren Jens Nielsen guldmedaljen for kornrensningsmaskiner ved verdensudstillingen i Paris.



Den type maskiner har siden været et speciale for Damas.



Damas har siden 2015 været 100 procent ejet af SKIOLD A/S, der er hjemmehørende i Sæby.



Vækstplanen for Damas betyder, at lokalerne i Vester Aaby er blevet for trange. Produktionen flyttes med udgangen af 2019.