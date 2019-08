Lagkager, musik og foreningsliv: Gislev viste sig frem

Gislev by Day var i år centreret omkring Ådalsscenen og hallen. Tidligere har arrangementet været spredt over en større del af byen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Loppe- og kræmmermarked, kagekonkurrence, veteranbiler og kendisfodbold var på programmet, da der lørdag var Gislev by Day.

Gislev: Vinden ruskede godt i træerne, og teltpløkkerne skulle slås ekstra dybt i, men ellers var der ingen slinger i valsen, da Gislev Musik Festival, Gislev Idrætsforening, Gislev Lokalråd, Ådalsscenen og Gislev Hallen lørdag havde inviteret til Gislev by Day. Veteranbilerne skinnede side om side med kræmmer- og loppeboder, byens foreninger og erhvervsdrivende var mødt talstærkt op, og ved Ådalsscenen kunne man spise sig mæt i en gang biksemad, mens man lod sig underholde af skiftende kunstnere på scenen. Både lokale og byens gæster kunne gå på opdagelse i alt det, Gislev har at byde på. - Det kunne selvfølgelig være fuldstændig fantastisk, hvis nogen fik lyst at flytte hertil, når de ser alt det, vi kan præstere. Men det er egentlig ligeså meget en dag, hvor vi fejrer os selv, sagde Tanja Kromann Clausen, der er formand for Gislevhallens bestyrelse. Hun måtte dog også trække i trøjen som kommunalbestyrelsesmedlem, da årets fodboldkamp "Gislev mod kommunen" skulle spilles. En tilskuermagnet, hvor det tekniske spil er set bedre, men kampgejsten derimod intet fejlede.

Kaja Hansen fra Ryslinge havde ryddet ud i gemmerne og solgte ud på kræmmermarkedet. - Vi er nogle stykker, der har været afsted i flere år. Det plejer altid at være en rigtig hyggelig dag, lød det. Foto: Maria Retoft Pedersen

En god energi En af de virksomheder, der var med på dagen, var fodplejer Mette Bruun. Hun lagde blandt andet neglelak på børnene og havde taget et udvalg af sko og produkter med fra sin forretning. - Jeg vil gerne støtte livet her i byen, også er det samtidig en rigtig god måde for mig at gøre reklame for min forretning, forklarede hun. Hun åbnede klinik i Gislev for tre år siden og havde sin skepsis, om det nu kunne gå i en lille by. - Men folk i Gislev er heldigvis rigtig gode til at bakke op om det lokale. Og det kan man jo også se sådan en dag som i dag. Jeg synes, det er et super godt arrangement, og det giver en god energi. På plænen med god udsigt til Ådalsscenen havde Toni Olsen fra Årslev placeret sig. Hun var en af de gæster, der var kommet udenbys fra for at opleve stemningen. - Vi har en svigerdatter fra Fillippinerne, hvis forældre kom hertil for to dage siden. Det er deres første besøg i Europa. Vi ville gerne vise dem noget rigtig dansk, og det synes vi, at det her er. Det er dejligt, at her er noget for alle, sagde hun. Dagen sluttes af med en stor fællesspisning i hallen med 230 tilmeldte. Det er det lokale torsdagscaféhold, der står for maden. Gislevhallen har sørget for band samt den første udskænkning i anledning af hallens 30 års fødselsdag.

Toni Olsen fra Årslev (th) havde taget familien med til Gislev. - Jeg synes, det er rigtig dejligt med et gratis arrangement som det her, hvor der er noget for alle, sagde hun. Foto: Maria Retoft Pedersen

Det var ikke den værste tjans borgmester Hans Stavnsager og hans partikolleger Anstina Krogh og Steffen Jensen havde fået. De skulle være dommere i lagkagekonkurrencen. Og borgmesteren afslørede, at han havde set to hele afsnit af Den Store Bagedyst for at forberede sig. Foto: Maria Retoft Pedersen

...Var det noget med en tur i hestevogn? Foto: Maria Retoft Pedersen

Gislev by Day blev opfundet for seks år siden. Foto: Maria Retoft Pedersen

Der var rig mulighed for at gøre et loppefund til Gislev by Day. Foto: Maria Retoft Pedersen

Masser af aktiviteter at prøve kræfter med i hallen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Dorthe Jensen fra Gislev vandt kagekonkurrencen med sin chokoladekage med nøddebunde, portvin, kirsebær og vindruer. Foto: Maria Retoft Pedersen

Ådalsscenen lagde ramme til diverse kunstnere arrangementet igennem. Foto: Maria Retoft Pedersen

Dorthes Modeklip tilbøde hårvask, hovedbundsmassage og føntørring. Foto: Maria Retoft Pedersen

Kommunalbestyrelsesmedlemmer og lokale Gislev-kendisser dystede på grønsværen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Fodplejer Mette Bruun og Charlotte Foli, der sælger kosttilskud, var begge begejstrede for arrangementet. Foto: Maria Retoft Pedersen