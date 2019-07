Lagerbygning brændt ned til grunden: Politiets teknikere skal nu finde brandårsagen

Onsdag eftermiddag opstod der brand i en lagerbygning hos Midtfyns Totalservice på Industrivej i Nr. Broby.

Branden blev opdaget af medarbejderne i virksomheden, som kunne lugte røg og herefter spottede ild fra en af lagerbygningerne. Det fortæller vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi.

- Det ser ud til, at den ene bygning er brændt ned til grunden, mens to andre omkringliggende bygninger har fået mindre brandskader, fortæller han til Fyens.dk.

Området blev i en periode onsdag eftermiddag evakueret, fordi det var farligt at opholde sig inden for 50 meter fra bygningen. Det er det ikke mere. Ingen kom til skade under branden.

Brandvæsenet forlod området omkring 14.30. Politiets teknikere skal nu undersøge, hvad der var skyld i branden.

- Det ved vi ikke endnu, så vores arbejde er ikke helt slut, fortæller vagtchefen.