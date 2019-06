Læserudflugt: På rundvisning mellem skulpturer, frugttræer og å-løb

- Det var en fantastisk ting, at fonden blev stiftet, fordi jeg vidste jo ikke, hvad der skulle blive af jorden, hvis jeg en dag faldt om, fortæller Gunnar Landtved ved den første skulptur, som må betegnes som parkens signaturskulptur. Nemlig fuglene, som man møder ved parkens start. Fuglene er lavet af Søren West og symboliserer, at parken er en naturpark.

Ryslinge: Med truende grå skyer som scene fik over 50 avisabonnenter tirsdag aften en guidet tur rundt i den naturtro skulpturpark i Ryslinge. Flere havde da også taget regnjakken på og paraplyen under armen, men inden skyerne havde mulighed for at slippe regnen løs, var læserarrangementet i gang, og i to hold blev gæsterne guidet rundt i det høje græs af formanden for skulpturparken Karl Top og bestyrelsesmedlem Gunnar Landtved.

Ryslinge Skulpturpark blev indviet i 1995. Parken dækker 10 tønder land og er plantet til med gamle danske buske og træsorter.Parken ligger i en flad dal. Da isen smeltede efter sidste istid for 10.000 år siden, blev det meste ler skyllet bort. Derfor er her rigeligt med sand og grus, så jorden er ikke særlig god til dyrkning. Sallinge Å snoer sig igennem parken, og tre steder fører broer over åen til en lille sø, hvor man kan opleve et rigt dyre- og planteliv. Som en anerkendelse af initiativet til dannelse af den lokale naturoase blev parken tildelt Svend Saabyes initiativpris i 1996. Skulpturparken er ejet af den private fond "Ryslinge Skulpturpark". Parken er åben for alle.

Mange bruger parken

Formålet med parken er, at den skal være til glæde og gavn for byens borgere og for besøgende gæster. To af aftenens besøgende var ægteparret Else Kathrine Egeskov og Lars Erik Andersen fra Ringe.

- Vi har kørt forbi området og har hørt om det før, men vi har aldrig selv været her, så det her var en god mulighed for at høre mere, siger Else Katrine Egeskov, som går arm i arm med sin mand.

- Det er et godt arrangement, og det er godt, at der bliver gjort opmærksom på, at der findes de her områder. Vi følte os tiltrukket af det, fordi vi har hørt om det tidligere, supplerer Lars Erik Andersen.

Lidt længere nede af stien står en stor flok køer og græsser. Parken er ikke kun rig på planter men også på dyr, selvom det ikke er mange, der viser sig denne sommeraften.

- Det er dejlige kreaturer, og det ser sundt ud, siger Lars Erik Andersen, som hentyder til det høje græs, som køerne er i gang med at indtage.

Den store flok af gæster til aftenens arrangement er ikke den eneste gang, parken bliver brugt. Flere går deres daglige ture rundt på parkens stier.

- Der er mindst 15 hver morgen, der går tur her, når jeg er ude at fodre dyr, fortæller Gunnar Landtved, som stadig bor på gården, der ligger ved siden af parken.