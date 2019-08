Politikere mener, de er deres løn værd. De bedst lønnede - foruden borgmesteren - får op til 422.000 kroner årligt, mens flertallet får omkring 154.000 kroner.

Faaborg-Midtfyn: Det er sparetider i Faaborg-Midtfyn Kommune, og mens der er snak om, at ældre skal have gjort mindre rent, at børnehaver skal have åbent i kortere tid, og at medarbejdere i gennemsnit skal have mindre i løn, så har læser Karin Sander undret sig over noget helt andet. "Jeg vil gerne vide, hvor mange penge der bliver brugt på lønninger og håndtryk til politikerne i kommunen," skriver Karin Sander, efter avisen har opfordret læsere til at stille spørgsmål om kommunens økonomiske situation og de kommende budgetforhandlinger. Det varer nemlig ikke længe, før de lokale politikere skal prioritere og beslutte, hvor i kommunen der i særlig grad skal spinkes og spares, når næste års budget skal på plads.

Sådan regnes lønnen ud Borgmesteren får 1.063.083 kroner i vederlag årligt.Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer får et fast vederlag på 94.621 kroner



Dertil kommer et udvalgsvederlag på 2,8 procent af borgmesterlønnen, det vil sige knap 30.000 kroner. De fleste politikere sidder i to udvalg og får derfor det dobbelte beløb.



Politikere, der er formand for et udvalg, får et formandsvederlag på 23 procent af borgmesterens vederlag, svarende til små 245.000 kroner om året.



1. viceborgmesteren får dertil 5 procent af borgmesterlønnen, lidt over 53.000 kroner, mens 2. viceborgmesteren får det halve.



Politikere med børn under 10 år får et tillægsvederlag på 14.539 kroner årligt.



Enkelte politikere får også vederlag for at sidde i andre bestyrelser.

Bestemmer egen løn Det er naturligt nok borgmester Hans Stavnsager (S) som i spidsen for kommunalbestyrelsen modtager det største vederlag. Han er den eneste fuldtidspolitiker og får derfor 1,06 millioner kroner om året. Borgmestervederlaget bliver fastsat af staten og bliver blandt andet udregnet efter, hvor mange indbyggere der er i kommunen. De øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer får som udgangspunkt 94.621 kroner årligt. Det er også bestemt i lovgivningen. De lokale politikere kan imidlertid selv beslutte, om der skal gives ekstra vederlag for at være formand for eller medlem af et politisk udvalg, og hvor stort det vederlag i så fald skal være. Inden for en vis ramme, naturligvis. Politikerne i Faaborg-Midtfyn har besluttet, at de fem udvalgsformænd - borgmesteren som formand for økonomiudvalget er ikke medtaget - skal have et ekstra vederlag på 23 procent af borgmesterlønnen. Det svarer til knap 245.000 kroner om året. Hver politiker får desuden 2,8 procent af borgmesterlønnen, svarende til knap 30.000 kroner årligt, per udvalg, som de sidder i. De fleste politikere sidder i to udvalg og får derfor knap 60.000 kroner oveni de faste knap 100.000 kroner. Derudover får 1. og 2. viceborgmesteren henholdsvis 5 og 2,5 procent af borgmesterlønnen for opgaver i den forbindelse.

Vil ikke skrue på lønnen Foruden borgmester Hans Stavnsager er det således 1. viceborgmester Søren Kristensen (V), som tjener mest på sit politiske virke. Regnestykket ser således ud: 94.621 kroner for at sidde i kommunalbestyrelsen, dertil omkring 53.000 kroner for at være 1. viceborgmester, knap 245.000 for at være formand for Teknik- og Miljøudvalget plus små 30.000 for at sidde i økonomiudvalget. Det giver et samlet vederlag på 422.000 kroner om året eller lidt over 35.000 kroner om måneden. Og det mener Søren Kristensen (V) er helt på sin plads. - Jeg arbejder for min løn. Det kan jeg godt sige. Men jeg mener modsat heller ikke, at jeg får for lidt, siger Venstre-politikeren. Han vil dog umiddelbart ikke være med til at skrue på vederlagene. - Det kommer ikke som et forslag herfra. Jeg vil selvfølgelig gerne tage diskussionen, hvis der er nogen, der vil det. Og hvis det er det, som det ender med (at vederlagene sættes ned, red.), så lever jeg også med det, siger han. - Man er jo ikke med for at tjene penge på det. Man er med for at gøre noget godt og udvikle kommunen. Men det skal også stå mål med den tid, som man bruger på det. Hvis du regner alle mine timer sammen, så er jeg faktisk på fuld tid, mener Søren Kristensen, der ved siden af politikken driver et landbrug ved Vantinge.

Balance i familielivet Den næstbedst-lønnede politiker er Anne Møllegaard Mortensen fra Dansk Folkeparti, som får omkring 395.000 kroner. Heller ikke hun mener, at vederlagene skal sættes ned. - Det er et stort stykke arbejde, som man lægger i det, og så er det svært at have et fuldtidsjob ved siden af, hvis der også skal være balance i familielivet, siger hun og fortæller, at hun har et rengøringsjob på ti timer om ugen for at få det hele til at løbe rundt. Hun pointerer desuden, at politikerne betaler fuld skat af vederlagene, og at de ingen pension får. - Et af de spareforslag, som der er på tale, handler om, at medarbejderne i gennemsnit skal have mindre i løn ved at lave en lavere fremskrivning af lønnen. Burde det ikke også gælde politikerne? - Det kan man sige, men jeg synes egentlig ikke, jeg får en masse for at gøre det store stykke arbejde, som jeg gør. Og det er i forvejen ikke nemt at rekruttere politikere, og samtidig er det et stort ansvar at tage på sig, argumenterer Anne Møllegaard Mortensen. Størstedelen af de lokale politikere har dog hverken viceborgmesterposter eller formandskaber. De får typisk omkring 154.000 kroner årligt i vederlag.