Læserdebat: Kommunens ledelsesstruktur på dagsordenen

I Faaborg-Midtfyn Kommune kæmper vi hver dag for at få kommunens økonomi til at hænge sammen, samtidig med, at borgerne skal opleve god kvalitet i mødet med vores kommune. I daginstitutioner, på skoler og plejehjem mm.

Vi er alle enige om, at der skal en ny kommunal udligning til, således pengene mellem kommunerne fordeles mere fair. Jeg mener også, at vi skal undersøge alle vores ledelsesnivauer for at se, om vi kan spare op til bedre velfærd ved at spare på ledelsen af vores kommune.

Jeg har tidligere foreslået, at vi skal spare en direktør væk. Det kan også være, at det er på chefniveauet, at der skal spares. Eller måske skal der være færre ledere i andre dele af vores kommune? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at vi skylder vores borgere, at vi går alle ledelsesniveauer igennem for at sikre, at der er god og meningsfuld sammenhæng mellem de forskellige niveauer.

Alle medarbejdere, på alle niveauer, i vores kommune gør en stor indsats hver eneste dag for at levere god service til vores borgere. Tak for det.