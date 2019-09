Læser undrer sig: Hvorfor skal der spares på skolerne?

Kim Aas Christensen, Socialdemokratiet

- Det er et godt spørgsmål, og et svar er jo, at vi heller ikke ønsker at spare på skolerne. Indtil nu har vi kigget på nogle drastiske besparelser, men nu ser det heldigvis lidt lysere ud. Besparelser koster jo ofte lejrskoler og de mere kreative ting, men jeg synes ikke, skolerne skal presses mere, end de er i dag.

- Nu ser økonomien knap så slem ud, som vi havde frygtet. Som formand for Opvækst- og Læringsudvalget, som er et af de områder, der så ud til at blive hårdest ramt, synes jeg, vi skal kigge på, om vi kan luge alt det ud, som slet ikke er spiseligt.

- Kan du være konkret?

- Forslaget om, at det skal være dyrere i daginstitutioner, samtidig med der skal være kortere åbningstider, vil jeg godt slippe for.