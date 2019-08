Læser undrede sig: Sådan vil kommunen finde smartere løsninger uden at skære i servicen

Bjarne Clemmensen, der blandt andet er formand for bostedet Green Care Sødinge, spørger, om kommunen dog ikke kan prøve at strukturere og gøre noget anderledes og billigere i stedet for bare at kigge på tørre tal. Foto: Palle Søby

På baggrund af et læserspørgsmål fra Bjarne Clemmensen, Ringe, har avisen kigget kataloget over effektiviseringsforslag igennem. Det er forslag, hvor der ikke direkte ruller hoveder eller skæres ned på serviceniveauet over for borgerne.

Faaborg-Midtfyn: - I stedet for bevidstløst at kigge i tal kunne man i stedet se på, om noget kunne struktureres og gøres anderledes og billigere? Gør det allerede nu til budget 2020. Sådan skriver Bjarne Clemmensen, Ringe, efter avisen har opfordret læserne til at stille spørgsmål om de massive spareforslag i kommunens budget. Vi har kigget det 15 sider store effektiviseringskatalog igennem, og her er der faktisk en lang række forslag, hvor kommunen kan spare penge, uden der direkte ruller hoveder eller skæres ned på serviceniveauet. Et eksempel er forslaget om at sætte fokus på de skader, de ansatte laver på kommunens biler, ikke mindst i hjemmeplejen, som det blev beskrevet i avisen onsdag. Her vil man bruge 250.000 kroner på et konsulentfirma, som skal få de ansatte til at blive bedre til at undgå buler. Hermed skal man gerne kunne spare 400.000 kroner årligt på værkstedsregninger. Altså et forslag, hvor der ikke er nogen, der bliver fyret, og der er heller ingen ældre, der mærker nogen forskel - ud over at hjemmehjælperen selvfølgelig kommer hurtigere frem, hvis hun ikke kører galt undervejs!

Effektiviseringer Mens sparekataloget lyder på mulige besparelser for mere end 50 millioner kroner, er kataloget med effektiviseringer mere begrænset. I næste år kan der effektiviseres for op til følgende:2020: 8.600.000 kroner.



2021: 11.650.000 kroner.



2022: 13.650.000 kroner.



2023: 13.650.000 kroner.

Spar på papiret! Et andet forslag handler om "optimering af printeradfærd i kommunen". Her er der åbenbart virkelig noget at hente, for man forventer at kunne spare 1,5 millioner kroner i 2020, tre millioner i 2021 og 4,5 millioner i både 2022 og 2023. Kommunen vil alliere sig med konsulentfirmaet IKR, der har specialiseret sig i at minimere printerudgifterne i firmaer og kommuner - og angiveligt har gode erfaringer fra andre kommuner. Så de ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune skal virkelig til at tænke sig om, inden de printer noget ud i blinde, og der skal spares papir i et omfang, der svarer til en mindre faaborg-midtfynsk bøgeskov. Tredje eksempel: Transport i forbindelse med Den Kulturelle Rygsæk koster årligt en halv million. I kraft af en strammere og mere effektiv koordinering af transporten kan der spares 200.000 kroner årligt. Fjerde eksempel: Mange ansatte i kommunen får betaling efter den høje takst på 3,56 kroner pr. kilometer, når de kører i egen bil på jobbet. Ved at nedsætte betalingen til den lave takst på 1,98 kroner pr. kilometer for al kørsel i kommunen kan der spares næsten halvanden million kroner årligt. Igen: Ingen fyres, ingen serviceforringelse. Men det kan selvfølgelig ses på lønsedlen hos nogle af de ansatte.