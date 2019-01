Læsekredse på tre biblioteker

Faaborg: Så er der er åbent for tilmeldinger til læsekredsene på Ringe Bibliotek, Faaborg Bibliotek og Broby Bibliotek. Der er åbent i læsekredsene på bibliotekerne i Ringe, Faaborg og Broby på tre tirsdage kl. 16-18.

Her vil faguddannede bibliotekarer udvælge titlerne, og kredsene læser meget forskelligt litteratur. Fælles for titlerne er dog, at de alle er af et vist litterært niveau og skal kunne åbne for samtalestof til to timer. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, man skal blot have læst bogen.

Første dag i læsekredsene er tirsdag 26. februar. Tilmelding sker via bibliotekets hjemmeside fmbib.dk

Biblioteket stiller bøger, kaffe, te og anmeldelser og lokale til rådighed.