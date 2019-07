Læs mindretallets forklaring: Vi ville redde fritidscenter fra konkurs

Lokaldebat: På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 24. juni besluttede et flertal på 17 af KB-medlemmerne at tildele Midtfyns Fritidscenter et ekstraordinært tilskud på 600.000 kr., mens et mindretal på 8 medlemmer stemte for et tilskud på 2.009.000 kr. Denne beslutning medførte efterfølgende, at fritidscenteret dagen efter valgte at afgive en konkursbegæring, da beløbet på 600.000 kr. blev vurderet til at være så lavt, at det ikke sikrede en forsvarlig drift.

Mindretallets begrundelse for et tilskud på cirka to mio. kr. var (og er), at dette beløb ville være tilstrækkeligt til at dække en akut likviditetskrise og til at sikre, at der i 2019 ville være mulighed for et afbalanceret budget. Hermed ville fritidscenteret kunne fortsætte hovedparten af sine aktiviteter, men skulle samtidig acceptere en begrænsning af sit engagement i eksempelvis Feriebyen og andre ting, der ikke hører hjemme inden for en normal kommunalt finansieret aktivitet. Med henblik på årene 2020 og fremefter ville kommunen kunne begrænse sig til en ydelse på nogenlunde samme niveau som tidligere, dog med sandsynlighed for en mindre stigning.

Vi ønskede med mindretalsforslaget at kvittere for den markant stigende aktivitet i form af stadig flere brugere i centeret. Ligesom vi med det ekstraordinære støttebeløb anerkender, at fritidscenteret har dokumenteret en række ekstraudgifter som følge af bl.a. varmvandsbassinet, stigende varmeudgifter, manglende kompensation for byggeudgifter mv.

Bag forslaget om den markante støtte til fritidscenteret er også et ønske om at signalere, at for os er værdien af mange menneskers frivillige arbejdsindsats meget stor, hvad enten det foregår i foreningsregi eller som bestyrelsesarbejde. Og en eventuel kommunal overtagelse af Midtfyns Fritidscenter, som nu er den bedste løsning, kan være et tilbageskridt i forhold til borger- og brugerinddragelse.