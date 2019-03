Lærertillidsmand: - Inklusion er en stor udfordring

Skoledagene går med at opfylde målsætninger i en grad, så der ikke er plads til dannelse og værdier, lyder det fra lærernes fællestillidsrepræsentant, Vivian Edelborg.

Faaborg-Midtfyn: Der har været en del uro på skolerne, siden regeringen for fem år siden gennemførte en skolereform, der vendte op og ned på lærernes arbejdsvilkår. Her fem år efter vurderer fællestillidsmand for kommunens lærere, Vivian Edelborg, at reformen på mange måder er ved at være faldet på plads og tilpasset, så lærerne føler sig komfortable med den. - Det var rigtig godt, at vi for halvandet år siden i Faaborg-Midtfyn Kommune fik en arbejdstidsaftale. Det har givet noget ro, at der overordnet nu er nogle aftaler om, hvordan lærerne kan disponere over deres arbejdstid. Vi fik for eksempel et loft over, hvor mange undervisningstimer en lærer må have (26 timer om ugen, red.) - og der er kommet rammer om at få lagt forberedelsestiden, så den ligger mest hensigtsmæssigt, siger Vivian Edelborg. Men mange lærere kan nikke genkendende - vurderer hun - til en del af den kritik, som lærer Klaus Thormann forleden rejste i forbindelse med, at han sagde sit job op på Brahesminde Skole. Thormann er blandt andet frustreret over, at hans mangeårige erfaring som lærer ikke rigtigt blev regnet for noget - og at han er blevet presset ned i en form, hvor andre fortæller ham, hvad han skal gøre - der er meget lidt bevægelsesfrihed.

Det er en meget stor udfordring, at der er elever i klassen, der har svært ved at være i fællesskaberne - elever du skal bruge din energi på i stedet for de velfungerende elever. Problemet bliver desværre ikke mindre af, at ressourcerne i øjeblikket går den forkerte vej. Vivian Edelborg, fællestillidsmand for folkeskolelærerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kreds 80 Vivian Edelborg er 53 år og næstformand i Danmarks Lærerforenings kreds 80, der omfatter Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde Kommune.Hun er fællestillidsrepræsentant for de cirka 600 lærere, der arbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune.



Lærernes arbejdsvilkår drøfter hun på månedlige møder med tillidsrepræsentanterne på skolerne og med koncernchef for Opvækst og Læring, Michael Gravesen.

Begrænset råderum - Vi er et sted nu, hvor vi skal til at øve os i, at skolen også skal være et sted, hvor dannelse og værdier spiller en større rolle. Som følge af skolereformen har skolen i lang tid været meget mål- og resultatstyret - fordi resultater er det, skoler bliver målt på. Vi vil gerne have dannelse og værdier mere på dagsordenen. Med alle de test, der fulgte i kølvandet på reformen, bliver det meget svært at tilgodese andet. Det professionelle råderum, en lærer tidligere havde, er blevet meget begrænset, fordi undervisningen hele tiden skal lægge op til at forberede test og resultater. Mange lærere oplever, (som Thormann, red.) at deres råderum er blevet stærkt begrænset, fordi det hele er blevet så styret, siger fællestillidsmanden. Temaet - mindre test og styring og mere råderum til lærerne - er noget af det, lærerne bringer ind, når der engang skal forhandles en ny reform, fortæller hun. - Giv lærerne et råderum tilbage - vi tror selvfølgelig på, at vi som lærere kan forvalte en undervisning, der tilgodeser hele barnet - både fagligt, socialt og personligt. Vi vil gerne fremme, at det er mennesker, vi har med at gøre, siger hun.

Ressourcerne går den forkerte vej Inklusionen af elever med særlige behov i folkeskolen er et tema, der har fyldt meget i debatten. Klaus Thormann gik så vidt som til at sige, at han havde ondt af de velfungerende elever, der gerne ville have noget ud af undervisningen. For Vivian Edelborg som tillidsmand er det ikke et spørgsmål, om inklusion er godt eller skidt. Det politiske ønske om inklusion er en realitet, som lærerne forholder sig til. - Men det er klart, at det er en utilfredshed, man kan have som lærer, når man går ind i et klasserum og ikke lykkes med den opgave, man gerne vil løse. Det er en meget stor udfordring, at der er elever i klassen, der har svært ved at være i fællesskaberne - elever du skal bruge din energi på i stedet for de velfungerende elever. Problemet bliver desværre ikke mindre af, at ressourcerne i øjeblikket går den forkerte vej, siger hun. Hvad er status på inklusionsprocessen efter fem år? Har den været en succes? - Det kan man ikke bare svare ja eller nej til. Der er i hvert fald rum til forbedring, for vi er stadig der, hvor vi oplever, at lærere bliver presset, fordi klasserne bliver større og antallet af børn, der har problemer også er stigende. Når man så ikke har de nødvendige ressourcer, så der kan etableres specialundervisning og tolærer-ordninger, der kan skabe mere ro i klassen, så synes jeg ikke, vi er i mål, siger hun.

Vil rumme alle elever Kan inklusion overhovedet lade sig gøre, så både lærere og elever får en god oplevelse? - Ikke som det ser ud i dag. Nogle skoler lykkes dog med inklusionen, fordi de prioriterer at afsætte de nødvendige midler. Ressourcerne skal være der, og lærerne skal uddannelsesmæssigt klædes bedre på til at arbejde med et bredere spekter af børn. Vi har hele tiden sagt, at inklusion er en stor udfordring - også i FMK, siger hun. Var lærerne i virkeligeheden helst være foruden inklusion? - Nej, for så vil det betyde, at man kun vil have en type elever, og det er ikke det, det handler om. Vi vil meget gerne være med til at rumme alle de elever, der skal være i den danske folkeskole. Skolen er for alle børn - både dem med særlige behov og de andre. Alle børn skal lære noget, siger Vivian Edelborg.

Gensidig respekt I samarbejdet mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Lærerforening tales der i øjeblikket om "en ny start" - hvor konflikt og konfrontation bliver afløst af samarbejde. Men bliver der lyttet til lærerne? - Hvis der gjorde det, så sad vi nok ikke her og havde det her interview og så havde en kollega (Klaus Thormann, red.) nok ikke valgt at tage den beslutning, han gjorde. Vi oplever, at det kan være meget svært at opnå en forståelse for, hvad hverdagen handler om for en lærer, siger Vivian Edelborg. Er der mange, der har Thormanns attitude til jobbet? - Jeg møder mange lærere, der føler sig pressede af, at der i et klasserum er så stor en spredning på eleverne. Møder du lærere, der føler sig lammede af, at de mangler disciplinære redskaber? - Nej, ikke mange. Lærere øver sig jo hele tiden i at blive dygtigere til at møde børnene i klassen - både de velfungerende og dem med særlige behov. Lærerne er generelt enormt optagede af at gøre tingene rigtigt, og de er meget nysgerrige på, hvorfor en metode ikke har den ønskede effekt. I din og min skoletid var det jo mere magten hos læreren, det handlede om - i nutidens Danmark har det jo ikke nogen god effekt at stå og råbe i et klasserum. I dag arbejder vi med en anerkendende tilgang - at møde børnene der, hvor de er - der skal være en gensidig respekt mellem elever og lærere, siger Vivian Edelborg.