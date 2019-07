Ringe: Der sker ting og sager i kælderen under Ringe Boldklub.

Her trænes der nemlig dart hver tirsdag klokken 19 af Midtfyn Billard og Dart, og hvis man har lyst til at lære at ramme midten af skiven, så er man velkommen til at dukke op.

Den nye sæson begynder onsdag 21. august.

Alle er velkomne. /cak