Lær at lave film i vinterferien på biblioteket

Ringe: Kunne du tænke dig at modellere figurer som dem fra "F for Får" og lave din egen film? Så skal du besøge Ringe Bibliotek tirsdag 12. februar kl. 10-14. Animationskufferten bliver åbnet, og ud vælter historier, dukker og kulisser og lydeffekter til en workshop under ledelse af Tina Klemmensen. Hun er uddannet illustrator på Designskolen Kolding og stopmotion animator fra animationsfirmaet Aardman i England.

Tina Klemmensen har blandt andet været med til at lave "Postmand Per"-film og spillefilmen "F for Får" samt modelleret rigtig mange høns til "Flugten fra Hønsegården". Du får hjælp hele vejen, og du behøver ikke kunne lave film i forvejen. Du får selvfølgelig både dukker og den færdige film med hjem.

Medbring gerne en madpakke eller frugt. Det koster 25 kroner at deltage, og du kan gratis tage din mor eller far med som hjælper. Du skal være syv år eller ældre. Billetter købes på Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes hjemmeside. Begrænset antal pladser.