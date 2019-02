Lånte 50.000 af sine forældre: Maria investerede stort i viden om børns skavanker, nu deler hun ud af sin lærdom

Med en ny uddannelse som børnesundhedsvejleder, er Maria Malmmose Nielsen endnu bedre rustet til at komme hele vejen rundt om de problemstillinger, hun støder på i sin klinik.

Faaborg: Tryksværten er knap tørret på Maria Malmmose Nielsen bevis på, at hun nu er uddannet børnesundhedsvejleder. Så nyt er det. Uddannelsen, som Maria Malmmose Nielsen færdiggjorde i januar, er en helt ny uddannelse, der bliver udbudt af sundhedsplejerske Anette Straadt, og det er det allerførste hold børnesundhedsvejlere herfra, der nu er klar til at dele deres viden med verden. På uddannelsen har kursisterne blandt andet lært om anatomi, kost og ernæring til børn, tarmbakterier, amning, vitaminer og mineraler, søvn, kollik, eksem og allergi, indlæring mm. For Maria Malmmose Nielsen, der også er uddannet pædagog og zoneterapeut, er uddannelsen til børnesundhedsvejleder en relevant tilføjelse til arbejdet i klinikken "Pusterummet hos Maria", som hun driver fra privatadressen i Strandgårdsparken i Faaborg. - I min egenskab af zoneterapeut kan jeg genoprette balancer, men jeg har ikke kunnet tilføre vitaminer og mineraler fx som en del af behandlingen. Det er sjældent, at børn kommer med kun én ting. De har ikke kun ondt i ørene, men de lider måske også af eksem og maveproblemer. Med den her uddannelse er jeg endnu bedre rustet til at komme hele vejen rundt om problemstillingerne, siger hun. Og det med at komme hele vejen uden om en problemstilling, er noget, der ligger Maria Malmmose Nielsen meget på sinde. - Mange oplever, at der bliver symptombehandlet. At der kun bliver kigget på én kropsdel og ikke hele organismen. Har man svamp mellem tæerne, så kan det skyldes noget, man har spist. Det psykiske spiller også ind på ens fysiske velbefindende. Jeg har gjort det til en naturlig del af min behandling at komme hele vejen rundt. Selvom folk kommer og tror, at de bare skal have zoneterapi, kan jeg slet ikke lade være med at gå ind og fortælle om alt det andet, man også kan gøre. Og sammen kan vi lægge en fremadrettet plan sammen med klienten eller familien, som passer til vedkommendes behov, ressourcer og økonomi.

Maria Malmmose Nielsen



På hjemmesiden Maria Malmmose Nielsen er 36 år.Hun er gift, og sammen med sin mand har hun tre børn på hhv. ni, seks og to år.På hjemmesiden www.pusterummethosmaria.dk blogger Maria Malmmose Nielsen om hverdagsliv og pædagogik.

Maria Malmmose Nielsen er for ganske nyligt blevet uddannet børnesundhedsvejleder og er nu endnu bedre rustet til arbejdet med klienterne i sin klinik. Foto: Maria Retoft Pedersen

For alle aldre Maria Malmmose Nielsen blev uddannet zoneterapeut i 2015. - Efter at have arbejdet nogle år som pædagog i børnehave, SFO, vuggestue mm. fik jeg lyst til mere en-til-en-kontakt. Så jeg spurgte mine forældre, om de ville låne mig 50.000, så jeg kunne tage uddannelsen til zoneterapeut, og det ville de heldigvis gerne, griner hun. Siden da har hun haft klinik på privatadressen, hvor hun behandler både unge og gamle. Ved siden af klinikken passer hun et arbejde som personlig hjælper. - Det er uden et fast timetal, så jeg kan skrue op og ned for det. Jeg kan rigtig godt lide alsidigheden, og at hver uge ikke ligner hinanden, siger hun. Når børn og unge kommer i klinikken er det ofte med problematikker som øresmerter, maveproblemer, sengevædning eller psykiske udfordringer som angst mm. - Jeg synes altid, jeg kan finde nogle knapper, jeg kan skrue på. Men hvis folk er kommet her nogle gange, og de ikke oplever bedring, så er jeg ikke bleg for at sende dem videre. Så er det nok ikke mig, de skal have hjælp af, understreger Maria Malmmose Nielsen. Og selvom arbejdet med børnene fylder meget, kommer der også voksne i klinikken. - Mange af de ting, jeg har lært under min uddannelse til børnesundhedsvejleder, kan jo også bruge til voksne. Jeg kører også ud til ældre og giver dem zoneterapi. Jeg vil rigtig gerne have alle aldersgrupper i min klinik, siger hun.

Nye projekter på vej Maria Malmmose Nielsen har levet et liv som zoneterapeut uden at gøre det helt store væsen af sig, men nu har hun fået mod på at satse lidt mere på forretningen. Hun har fået en hjemmeside, og der er flere nye projekter i støbeskeen. Blandt andet en e-bog om søvn, der udkommer inden længe. Den indeholder både zoneterapi, kostråd og forslag til søvndyssende aktiviteter, som kan hjælpe børnene mod drømmeland. Og så har hun netop landet en aftale om at holde oplæg om børnerelaterede emner for forældre hos Løvens Hule i Odense. Derudover kommer hun ud i mødregrupper og laver babymassage, holder foredrag, laver workshops i vikler (til at bære sit barn i, red.), og hvad hun ellers finder på. - Jeg kan mærke, at nu har jeg motivationen og modet til at komme lidt længere ud. Jeg overskrider en masse af mine egne grænser, når jeg skal holde foredrag fx, så jeg har taget det hele i mit eget tempo, siger hun og fortsætter: - På et tidspunkt kan jeg også godt tænke mig at flytte klinikken ud fra vores hjem og flytte ind sammen med nogle andre behandlere i et fællesskab. Men jeg vil ikke nødvendigvis være zoneterapeut 37 timer om ugen. Jeg kan kan godt lide at have gang i en masse forskellige ting og kombinere det hele, så jeg ikke gror fast, siger hun.