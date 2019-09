Kys det nu, det satans liv: Ny pop-up udstilling på Galleri Korinth

Faaborg: "Kys det nu, det satans liv," synger Steffen Brandt fra TV2 på albummet Nærmest Lykkelig. I Galleri Korinth har de lånt den titel, og brugt den som titlen på den kommende pop-up udstilling.

Udstillingen er et bud på et alternativ til massekulturen. Det er en udstilling i farver med maleri, foto, assemblage og skulptur. Den spænder over temaer som kys, køn, kød, kirke og krig og præsenterer motiver, der kan udfordre vores æstetiske forforståelse.

Udstillingen strækker sig kun over en enkelt weekend fra fredag 20. september til søndag 22. september. Der vil være fernisering fredag kl. 17-19. /EXP