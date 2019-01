Kvinderne strømmer ind hos LOOP

- Man skal ikke se ud på en bestemt måde for at træne her, lyder forklaringen på kædens succes.

Ringe: Loop Fitness med centre i blandt andet Ringe og Faaborg har succes med at tiltrække voksne kvinder - på trods af, at rigtig mange af dem har svært ved at se sig selv i et fitnesscenter. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Loop Fitness. Mediebureauet Carat har spurgt 810 repræsentativt udvalgte danske kvinder mellem 25 og 55 år om deres forhold til træning og fitness. I undersøgelsen angiver hele 40 procent, at de ikke føler sig tilpas med tanken om at gå i fitnesscenter. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at Loop Fitness oplever en markant medlemstilgang blandt især de voksne kvinder. Loop har siden udgangen af 2015 fordoblet antallet af centre og er i dag Danmarks næststørste fitnesskæde. Center nummer 100 er netop åbnet i Asnæs på Sjælland, og yderligere 20-25 centre forventes at slå dørene op i løbet af 2019.

Fitness skal være for alle Forklaringen på succesen er, at Loop er en kæde, der har bygget hele sit koncept op omkring, at fitness skal være for alle. I Loop er der ingen spejle, frivægte eller høj musik, og oplevelsen af at træne her ligger meget langt fra det miljø, man finder mange andre steder. Faktisk fremhæver Loop's egne medlemmer, at netop rummeligheden, fællesskabet og den afslappede atmosfære i centrene er vigtige årsager til, at de træner i Loop. - De, der kommer hos os, går op i træning og sundhed, men det er ikke en livsstil for dem. Her kan de komme, som de er, og det er en af de vigtigste årsager til vores succes, forklarer adm. direktør Brian Schneider fra Loop Fitness.