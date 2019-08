Kvindelig rollemodel med på Livepool-camp i Horne

Horne: For 10. år i træk var der i weekenden fodboldcamp "The Liverpool Way" på banerne ved Egsfield Ground, som horneboerne kalder deres stadion.

Fredag, lørdag og søndag boltrede 123 drenge og piger sig på de grønne plæner og fik lært en masse nye tricks og finter.

Over 1000 børn fra hele landet har efterhånden været på fodboldlejr i Horne siden starten i 2010, og nogle bliver virkelig bidt af det, fortæller hans Martin Møller, der er næstformand i HfS.

- Vi begynder jo at have assistenttrænere, der selv startede som deltagere i campen, så det er rigtig sjovt, siger han.

I år blev der satset lidt ekstra på at skærpe interessen hos pigerne. Med i det syv mand store trænerteam fra England var nemlig 35-årige Laura Woodcock, der i 10 år har arbejdet professionelt som fodboldtræner i England. Hun skulle gøre lejren til noget særligt for de 18 piger, der var med.

- Hun har indimellem trukket nogle af pigerne ud og lavet specialtræning med dem, og det har fungeret rigtig godt, fortæller Hans Martin Møller.

For Laura har det været sjovt at træne med de danske børn.

- Det er første gang, jeg er i Danmark og jeg må bare sige, at danske børn er fantastiske fodboldspillere - især pigerne. Virkelig disciplinerede, og de vil virkelig gerne lære og har taget godt imod os fra Liverpool og hører efter, hvad vi siger. Så det er fornøjelse at være her, fortæller hun.

Hun ser ser sig som rollemodel, der skal motivere pigerne til at hænge på med fodbolden.

- Når de ser, at det er en kvindelig træner, så er det noget, de kan identificere sig med. I England er det sådan, at mange piger er lidt bange for at starte på fodbold, men når de møder en kvindelig træner, så giver de det en chance, siger hun.

I seks år har hun arbejdet fuld tid for det engelske fodboldforbund med at rejse rundt i landet for at træne børn og promovere pigefodbolden. Nu har hun etableret sig selvstændig træner.

- Det handler jo om at få piger til at forelske sig i spillet, og det er inde i en god udvikling. Niveauet på kvindefodbold er virkelig steget meget i de senere år, og det er fantastisk, siger Laura Woodcock.