Kværndrup Boldklub fejrer 100-års fødselsdag sammen med Oldboys Landsholdet

Jubilæum fejres med opvisningskamp mellem Oldboys Landsholdet og et unikt All Star hold fra Kværndrup.

Kværndrup: Søndag 1. september er det 100 år siden at Kværndrup Boldklub 1919 blev stiftet - efter sigende i et lysthus hos købmand Otto Hulgaard i Kværndrup Vænge.

Otto Hulgaard blev klubbens første formand, og den første bane lå i Kværndrup Vænge på "Munkebogaardens" jord.

100-års fødselsdagen skal naturligvis fejres, og boldklubben har været så heldige at få det danske Old Boys Landshold, til at stille op imod et unikt All Star hold fra Kværndrup Boldklub. Det sker fredag 30. august klokken 18.30 på Kværndrup Stadion.