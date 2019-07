Kunstnerisk dynamo blev Årets Faaborgenser

Faaborg: Det var med hiv og sving og stor listighed, at det lykkedes at få Årets Faaborgenser 2019, Oliver Streich, til at være til stede, da kåringen lørdag eftermiddag fandt sted i FB&IF's støtteforening "Vennernes" telt på havnen i Faaborg. Oliver Streich deltager normalt ikke i den slags festivas på havnen, men hans storebror Christian Streich, der havde fødselsdag i går, havde på listig vis og ganske belejligt inviteret hele familien med venner til lidt fødselsdaghygge på Faaborg Havn - og så faldt det hele ligesom i hak.

Det var 36. gang, at hæderen som Årets Faaborgenser blev uddelt. Prisen er dedikeret en person eller en forening, der har ydet en bemærkelsesværdig frivillig indsats til gavn for forenings-/kulturlivet i Faaborg, og de kriterier opfylder Oliver Streich til fulde, understregede konferencier, Peter Jensen.

- For et år siden satte du dig for at genoplive et projekt, der døde for 13 år siden. Jeg tror faktisk, det døde sammen med storkommunen, og det seneste år har du stædigt og målbevidst arbejdet på at realisere årets kulturnat i Faaborg. Fredag den 14. juni fik byen en fantastisk kulturnat - og dermed var den gamle tradition fra Kulturelt Samråds dage genoplivet på fineste vis og med stor glæde, sagde Peter Jensen.

Oliver Streich (50) kom sine familie til Danmark fra Schweiz som 17-årig. Her 33 år efter møder man ham mange steder i det faaborgensiske kulturmiljø. Som kunstner er han en del af GaleRiget i Bøjestræde, han er illustrator og underviser i billedkunst på gymnasiet etc. Han brænder for kulturel udfoldelse og har brugt mange timer på at koordinere de mange aktører og events, der var en del af Faaborg Kulturnat.

Som makker i processen havde han musikskoleleder Peter Wallin.

Med udnævnelsen fulgte en krukke lavet af den lokale keramiker Ulf Nielsen. Bag kåringen står FB&IF's støtteforening "Vennerne", og sponsor for prisen i år var Ove "Albani" Pedersen fra Depot Svendborg.