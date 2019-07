Kunsthåndværk i den glade ende af gågaden

Faaborg: Træskibsfest på havnen. Kræmmermarked på havnefronten. Kunsthåndværkermarked i gågaden.

Ja, den får ikke for lidt i Faaborg fredag 26. juli.

Den dag, hvor træskibssejladsen slutter i Faaborg, er der nemlig ligesom tidligere kunsthåndværkermarked i "The Happy End" af gågaden, som de så smukt kalder den østlige ende omkring Sommergalleriet og Tøj & Kunst.

Her vil der være cirka 15 udstillende kunstnere, og da hvert kunsthåndværkermarked har forskellige kunstnere, vil der være flere og andre kunstnere denne fredag end dem, der var der til Open By Night i torsdags.

- Her havde vi i øvrigt en forrygende aften med stor interesse og handel med kunsthåndværkerne, fortæller Lisbeth Kaare fra Sommergalleriet, som er med til at arrangere markedet.

For at ingen skal forveksle kunsthåndværkermarkedet i gågaden med kræmmermarkedet på havnefronten, understreger hun, at det udelukkende er nye, håndlavede varer, der sælges i den glade ende af gågaden.