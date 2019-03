Kunstforening holder auktion og generalforsamling: - Tag gerne naboen med

Nr. Lyndelse: "Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977" holder fredag den 22. marts kl. 18 kunstauktion og generalforsamling på Carl Nielsen Skolen, og alle er velkomne.

Dørene åbnes kl. 18 for syn af foreningens kunstbeholdning, og en halv time senere holdes generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen og inden auktionerne nydes den medbragte mad og drikke. Husk at have service med til eget brug, lyder opfordringen i en pressemeddelelse.

Musikken står Børge Wagner og Dorthe Elsebeth Larsen for. De giver en lille koncert med sange af Carl Nielsen og Kai Norman Andersen. Derefter holdes auktion,og det er både almindelig og hollandsk auktion.

Efterfølgende er der lodtrækning blandt medlemmerne, hvor den heldige vinder et kunstværk til eje. De værker, som ikke er solgt eller vundet, vil ved lodtrækning blive udlånt til medlemmerne indtil næste generalforsamling.

- Alle er som nævnt velkomne til en festlig aften og tag gerne naboen med. Man behøver ikke være medlem for at deltage, men hvis man ønsker at have medlems-fordelene som at kunne vinde et kunstværk eller at låne et kunstværk med hjem ind til næste generalforsamling, kan man nå at melde sig ind nu.

Det fortæller formand Susanne Nørgaard i pressemeddelelsen.

Det koster 300 kroner om året at være medlem. Det er 150 kroner i kontingent og 150 kroner til egen opsparing.

For kontingentet får man mindst fire årlige ferniseringer med mulighed for at vinde værker doneret af kunstnerne, musikalsk underholdning og introduktion til kunsten af de kunstnere, som udstiller.

Man kan indmelde sig ved at kontakte Susanne Nørgaard på 20 65 28 17.