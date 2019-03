Kunst og dannelse

Faaborg: På biblioteket i Herregårdscentret holdes samtalecafé med Gertrud Hvidberg-Hansen og Jesper Vognsgaard torsdag 14. marts klokken 19.

Direktøren for Faaborg Museum vil i en samtale med kommunens biblioteks- og musikskoleleder give bud på kunstens betydning for moderne dannelse.

Gertrud Hvidberg-Hansen har siden 2013 været direktør for Faaborg Museum. Nu mødes hun og bibliotekslederen i en samtale om kunstens rolle i moderne dannelse.

Kunsten er et sprog med afsender og modtager. Som Jesper Vognsgaard udtrykker det i pressemeddelelsen:

- Kunstværker kan sætte tanker i gang, som giver mening for os alle men ikke nødvendigvis den samme mening. Vi lever hvert vores liv, men vi lever det i den samme ramme. Her kommer kunsten ind som pejlemærke for os alle, vurderer han.

Samtalen vil også dreje sig om, hvilken rolle kunsten på Faaborg Museum spiller. Hvad har den på hjerte, og hvad kan man som museumsdirektør forlange af publikum? Hvilken rolle kommer kunsten til at spille i fremtidens Faaborg og øvrige samfund? /SH